शिवसेनेचे उमेदवार एम. के. मढवी यांच्यावर गुन्हा दाखल
वाशी, ता. १४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या ऐरोली विभागातील माजी नगरसेवक, तसेच शिवसेना (शिंदे गट)चे उमेदवार एम. के. मढवी आणि करण मढवी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्यावर भाजपच्या कार्यकर्त्याला मारहाण केल्याप्रकरणी रबाळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस करत आहेत.
ऐरोली प्रभाग क्रमांक ४ मधून एम. के. मढवी हे शिवसेना शिंदे गटाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. बुधवारी दुपारी एम. के. मढवी व करण मढवी यांनी भाजपचे कार्यकर्ते सुजित न्यायनिर्गुणे ऊर्फ ‘बटऱ्या’ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात जाऊन गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर मतदानाच्या पूर्वसंध्येला एम. के. मढवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेमुळे ऐरोली परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप आमनेसामने आले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. पोलिस सर्व बाबींचा सखोल तपास करत आहेत.
