ईव्हीएम बिघाड, राडा आणि नियोजनाचा फज्जा
उल्हासनगरमध्ये पहिल्या सत्रात अवघे १.९८ टक्के मतदान
उल्हासनगर, ता. १५ ः महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला सकाळी सुरुवात झाली खरी; मात्र पहिल्या सत्रात तांत्रिक बिघाड, राजकीय तणाव आणि प्रशासकीय नियोजनाचा अभाव यामुळे निवडणुकीला गालबोट लागले आहे. सकाळी ७.३० ते ९.३० या पहिल्या दोन तासांत शहरात अवघे १.९८ टक्के मतदान झाल्याने राजकीय वर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे.
कॅम्प पाचमधील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयातील (प्रभाग २०, खोली क्र. ४) ईव्हीएम मशीनमध्ये सकाळीच तांत्रिक बिघाड झाला. मशीन लवकर कार्यान्वित न झाल्याने मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. हक्काचे मतदान करता येत नसल्याने नागरिकांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला.
मध्यरात्री राडा
मतदानाच्या आदल्या रात्री कॅम्प दोन परिसरात दोन गट आमनेसामने आल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी लाठीचार्ज करून जमावाला पांगवले. या घटनेचे पडसाद गुरुवारी (ता. १५) सकाळपासूनच काही प्रभागांमध्ये जाणवत होते. भीतीपोटी नागरिक घराबाहेर पडण्यास संकोच करीत असल्याचे चित्र काही ठिकाणी पाहायला मिळाले.
अत्यल्प प्रतिसाद
पहिल्या दोन तासांत केवळ १.९८% मतदान
नियोजनाचा अभाव
लांबची मतदान केंद्रे आणि फलकांचा अभाव यामुळे मतदारांचे हाल
सुरक्षा व्यवस्था
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात
