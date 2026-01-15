२९ महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल
२९ महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल
रवींद्र चव्हाण यांचा विश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी (ता. १५) मतदान पार पडले असून, सर्वच पालिकांमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळेल, असा विश्वास भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने संपूर्ण राज्यात प्रभावी प्रचार केला असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम मतदानात दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले.
महायुती व युती सरकारच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळाले आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक आणि विविध नागरी सुविधा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्यामुळे मतदारांचा कल महायुतीकडे असल्याचे रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे २९ पैकी बहुसंख्य महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डोंबिवलीतील मतदारांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, येथील मतदार सुज्ञ असून, सकाळी लवकर मतदान करण्याची परंपरा आहे. शतप्रतिशत मतदान व्हावे, ही डोंबिवलीची ओळख असून, याच कारणामुळे अनेक मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात मतदारांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या. मात्र, काही ठिकाणी नियोजनाअभावी नागरिकांना वाट पहावी लागल्याचेही त्यांनी मान्य केले. अशी परिस्थिती भविष्यात उद्भवू नये, यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्षम नियोजन करणे आवश्यक आहे. मतदान प्रक्रिया अधिक सुरळीत, जलद आणि सोयीस्कर व्हावी, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, राज्यभरात उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान सुरू असून, महायुतीच्या विकासकामांवर मतदार आपला कौल देतील, असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
