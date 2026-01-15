वय ९९ वर्षे तरीही मतदानाचा उत्साह कायम
लीला क्षोत्री यांनी दिला लोकशाहीचा धडा
ठाणे, ता. १५ : मतदान करणे हा आपला हक्क आणि कर्तव्यही आहे, असा संदेश देत ठाण्याच्या ९९ वर्षीय लीला क्षोत्री यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. प्रसिद्ध अभिनेते पुष्कर क्षोत्री यांच्या पणजी आणि शिव समर्थ विद्यालयाच्या माजी शिक्षिका असलेल्या लीलाबाईंनी आपल्या कृतीतून तरुण पिढीसमोर एक आदर्श ठेवला आहे.
लीलाबाईंची स्मरणशक्ती आजही तल्लख असून, त्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्यांचे माजी विद्यार्थी दिलीप फाटक यांनी त्यांना रिक्षातून बी. जे. हायस्कूलमधील मतदान केंद्रावर आणले. केंद्रावर उंचीचा अडथळा आल्यावर तेथील कर्मचाऱ्यांनी तीन खुर्च्यांची मांडणी करून त्यांची बसण्याची सोय केली. अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि उत्साहाने त्यांनी आपले मत नोंदवले, तेव्हा उपस्थित अधिकारी आणि नागरिकांनीही त्यांचे कौतुक केले. लीला क्षोत्री या शिव समर्थ विद्यालयाच्या माजी शिक्षिका. ठाणे महानगरपालिकेने त्यांना ‘ठाणे गौरव पुरस्कार’ देऊन गौरविले आहे. ९९ व्या वर्षीही त्या विद्यार्थ्यांचे क्लासेस घेतात. ३ एप्रिल २०२७ रोजी त्या १०० व्या वर्षात पदार्पण करणार आहेत. हा ऐतिहासिक सोहळा साजरा करण्याची तयारी त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच सुरू केली आहे.
नव्या पिढीला संदेश
मतदान केल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, ‘‘सर्वांनी मतदान केलेच पाहिजे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी हे आपले सर्वांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.’’ एका बाजूला शहरात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे लीलाबाईंसारख्या ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखवलेला हा उत्साह सर्वांना प्रेरणा देणारा ठरला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.