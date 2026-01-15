जेागेश्वरीत मतदारांची पायपीट
जेागेश्वरीत मतदारांची पायपीट
मतदान केंद्र दूर गेल्याने प्रभाग ७७ मध्ये गोंधळ
जोगेश्वरी, ता. १५ (बातमीदार) ः प्रभाग क्रमांक ७७ मधील स्थानिक नागरिकांना यंदा मतदानासाठी अर्धा ते एक किलोमीटर अंतराची पायपीट करावी लागल्याने मतदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेचे मैदान, म्हाडा वसाहत, इमारत क्रमांक १० शेजारील पार्क व्ह्यू बिल्डिंगलगत, पंडाल डी, शिवनेरी वसाहत रोड येथील मतदान केंद्रावर जाण्यासाठी नागरिकांना त्रास झाला.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रिक्षाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून जवळच असलेल्या समर्थ विद्यालयात किंवा फार तर चालण्याच्या अंतरावर असलेल्या मल्होत्रा टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये मतदान केंद्र असायचे. यंदा मतदान केंद्र दूर हलविण्यात आल्याने अनेक मतदारांना सकाळच्या वेळेत मतदान केंद्र शोधण्यातच वेळ घालवावा लागल्याचे चित्र परिसरात पाहायला मिळाले.
दरम्यान, सकाळी सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास मतदान केंद्र क्रमांक २९ ते ३५ अशी एकूण सात मतदान केंद्रे असलेल्या प्रवेशद्वाराजवळ नागरिकांकडून आणलेल्या पावत्यांबाबत एक प्रकार समोर आला. उमेदवाराचे नाव व छायाचित्र असलेल्या पावत्या पोलिसांकडून मधोमध फाडून एक भाग नागरिकांना देण्यात येत होता, तर उर्वरित भाग तेथेच टाकून दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत विचारण केली असता अशा अपूर्णपणे फाडलेल्या पावत्यांमुळे उमेदवाराची अप्रत्यक्ष जाहिरात होत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर कर्तव्यावर असलेल्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र वाणी यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत प्रवेशद्वारावर उमेदवारांच्या नावाच्या पावत्या पोलिसांकडून फाडून टाकू नयेत, तसेच नागरिकांनीच त्या पावत्या स्वतः फाडून परत द्याव्यात, अशा स्पष्ट सूचना पोलिस कर्मचाऱ्यांना दिल्या. प्रवेशद्वाराच्या रस्त्यावर फेकलेल्या पावत्या गोळा करून त्या एका डब्यात टाकण्याचे आदेशही देण्यात आले.
