६३ पैकी ६३ बूथवर उमेदवाराच्या नावाचा घोळ

उमेदवाराच्याच नावात घोळ
ॲड. शेखर वाकोडे यांचे नाव ईव्हीएमवर चुकीचे
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीअंतर्गत प्रभाग क्रमांक तीन ड गटातील मतदान प्रक्रियेला गुरुवारी (ता. १५) गंभीर वळण लागले. शरद पवार गट व काँग्रेस यांच्या आघाडीचे उमेदवार ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांच्या नावाबाबत मतदान यंत्रावर झालेल्या कथित चुकीमुळे मोठा वाद निर्माण झाला.
ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांचे ईव्हीएम मशीनवर ॲड. शेख अप्पाराव वाकोडे असे नाव दर्शवल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रभागातील एकूण ६३ मतदान केंद्रांवर ही चूक आढळून आली. या प्रकारामुळे मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला असून, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर वाकोडे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या प्रकाराबाबत शेखर वाकोडे यांनी तत्काळ निवडणूक प्रक्रिया अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संबंधित बूथ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचेही लक्ष या चुकीकडे वारंवार वेधले; परंतु दुपारपर्यंत या प्रकरणावर कोणतेही ठोस अथवा समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदान सुरू असतानाच अशी गंभीर चूक दुरुस्त न होणे, ही बाब लोकशाही प्रक्रियेस बाधा आणणारी असल्याची भावना वाकोडे यांनी व्यक्त केली. नावातील ही चूक मतदारांची दिशाभूल करणारी व निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. याविरोधात वाकोडे यांनी आता न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणावर निवडणूक प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
