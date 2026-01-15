विबग्योर शाळेतील इव्हीएममध्ये बिघाड
खारघर, ता. १५ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १६ येथील विबग्योर शाळेत एका मतदान केंद्रावर ईव्हीएम अचानक बंद पडल्यामुळे मतदारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सकाळपासूनच मतदानासाठी रांगा लागलेल्या असताना यंत्रणा बंद पडल्याने मतदान प्रक्रिया ठप्प झाली. अखेर २० मिनिटांनंतर यंत्र सुरू झाल्यावर मतदान प्रक्रियेला वेग आला.
खारघर येथील प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये विबग्योर शाळेतील मतदान केंद्र क्रमांक ४३ येथे सकाळी मॉक पोल करून मतदान प्रक्रिया सुरू झाल्यावर काही वेळेतच यंत्रामध्ये बिघाड झाला. या वेळी मतदानासाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या होत्या. यंत्रामध्ये बिघाड झाल्याचे समजताच मतदारांनी संताप व्यक्त करत निवडणूक प्रशासनाविरोधात नाराजीचा सूर आळवला. मतदान हा आमचा हक्क आहे, पण यंत्रणा बंद पडल्यामुळे आम्हाला थांबावे लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया मतदारांनी दिली. या घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मशीन दुरुस्त केल्यावर मतदान पुन्हा सुरू केले.
यासंदर्भात महाविकास आघाडीचे उमदेवार नंदू वारुंगसे म्हणाले की, मॉक पोल सुरू झाल्यावर काही वेळाने यंत्रामध्ये बिघाड झाला. जवळपास २० ते २५ मिनिटे मशीन बंद होती. त्यामुळे मतदानासाठी आलेल्या महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागले.
