मतदारांच्या बोटावरील शाई निघाल्याने मतदान केंद्रांवर गोंधळ
मतदारांच्या बोटावरील शाई निघाल्याने मतदान केंद्रांवर गोंधळ
दुबार मतदानाच्या शक्यतेबाबत नागरिकांचा संशय
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) : महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या बोटावर लावण्यात येणारी ओळख पटवणारी शाई निघत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्याने अनेक मतदान केंद्रांवर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हात पाण्याने धुतल्यानंतर बोटावरील शाई निघून जात असल्याने दुबार मतदान होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
घाटकोपर पश्चिमेतील माणिकलाल मैदान येथील मतदान केंद्रावर हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संतप्त मतदारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. “जर शाईच निघून जात असेल, तर दुबार मतदान कसे रोखले जाणार,” असा सवाल या वेळी उपस्थित करण्यात आला. मतदार गणेश शिवलकर यांनी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास माणिकलाल मैदान येथील मतदान केंद्रावर आपला मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर तासाभराने घरी जाऊन हात धुतल्यानंतर त्यांच्या बोटावरील शाई निघाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याचप्रमाणे मतदार शुभम पारखे यांच्या बोटावरील शाईही निघाल्याचे आढळून आले. हा गंभीर प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. दरम्यान, शाईच्या दर्जाबाबत तसेच संपूर्ण मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.