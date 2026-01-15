बोगस मतदानावर आक्रमक पवित्रा

पनवेल, ता. १५ (बातमीदार) : रोडपाली येथे मतदान प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बोगस मतदानाच्या आरोपांवरून मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेचे पनवेल अध्यक्ष योगेश चिले यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर थेट हल्लाबोल करत संताप व्यक्त केला आहे.
पनवेलमधील अनेक मतदान केंद्रांवर बोगस मतदान होत असल्याचा दावा करताना चिले यांनी सांगितले, की काही ठिकाणी मतदारांच्या बोटाला शाई न लावता मतदान करून घेतले जात आहे, तर काही केंद्रांवर दुबार मतदानाचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. मतदानाची शाई न लावणे किंवा ती सहज निघून जात आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तत्काळ दखल घेऊन संबंधित केंद्रांवरील मतदान प्रक्रिया थांबवावी आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर कडक नियंत्रण ठेवावे, अशी थेट मागणी योगेश चिले यांनी केली. मतदान केंद्रावरच पोलिस व निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसमोर जोरदार गोंधळ झाला असून, काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
