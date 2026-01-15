मुंबई-गोवा महामार्गावर मोकाट गुरांचा सुळसुळाट
मुंबई-गोवा महामार्गावर मोकाट गुरांचा सुळसुळाट
अपघातांना कारणीभूत; तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
रोहा, ता. १५ (बातमीदार) : मुंबई-गोवा महामार्गावर मोकाट गुरांमुळे अपघातांची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंबेवाडी-कोलाड, सुकेळी ते नागोठणे, तसेच वाकण परिसरात महामार्गावर मोकाट गुरांचा मुक्त वावर वाढला असून, या गुरांचा कोणीही वाली नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. रस्त्याच्या मधोमध बसणारी ही गुरे वाहनचालकांसाठी जीवघेणी ठरत आहेत. त्यामुळे स्थानिकांसह वाहनचालकांकडून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.
आंबेवाडी कोलाड नाका, भिरा फाटा, तटकरे कॉम्प्लेक्स, हॉटेल प्रभाकर, कोलाड पोलिस चौकी परिसर, इंडियन ऑईल पेट्रोलपंपासमोर, खांब, सुकेळी खिंड अशा अनेक ठिकाणी महामार्गावर मोकाट गुरांचा ठिय्या नियमितपणे पाहायला मिळतो. विशेषतः गर्दीच्या ठिकाणी व रस्त्याच्या मध्यभागी ही गुरे बसत असल्याने रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अंधारात ही गुरे अचानक समोर येत असल्याने अनेक वेळा अपघात घडत असून, यासाठी जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल प्रवासी व स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या मोकाट गुरांमुळे वाहनचालकांसह प्रवाशांच्या जीविताला थेट धोका निर्माण झाला आहे. दिवसा जंगलात गेलेली गुरे सायंकाळनंतर महामार्गावर येऊन रस्त्याच्या मधोमध बसत असल्याचे सर्वत्र चित्र दिसून येते.
रात्रीच्या अंधारात गुरे स्पष्टपणे दिसत नसल्याने अनेक वेळा वाहनांची धडक बसून गुरे गंभीर जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात. काही घटनांमध्ये वाहनचालकही जखमी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक, वाहनचालक व प्रवासीवर्गाकडून करण्यात येत आहे.
