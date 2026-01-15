चार सदस्यीय मतदानामुळे ज्येष्ठांचा गोंधळ
उलवे, ता. १५ (बातमीदार) : निवडणुकीवेळी नेहमीप्रमाणे एकच मत द्यायचे, असे सर्वसामान्य मतदारांचा विचार असतो. पण या वेळी चार वेळा मतदान करण्याची वेळ मतदारांवर आली. प्रभागातील चार जागांसाठी चार वेळा इव्हीएमवर बटण दाबायचे आहे, असे मुख्यतः ज्येष्ठांसह सामान्य नागरिकांनासुद्धा समजून सांगताना अनेक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची कसरत झाली. प्रत्यक्ष मतदान करताना काही समजत नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी मतदान करून बाहेर आल्यावर दिली. त्यामुळे नवीन चार सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी मतदान कसे करावे, याची जनजागृती निकामी ठरल्याचे दिसून आले.
चारही जागांसाठी मतदान केल्याशिवाय तुमची मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, अन्यथा मत बाद ठरेल, हे बऱ्याच लोकांना माहित नव्हते. ही नवीन पद्धत गोंधळाची असल्याचे अनेकांनी सांगितले. बॅलेट पेपरवर जे मतदान होत होते, तेच चांगले होते, असे काही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
