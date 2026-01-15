डोंबिवलीत पॅनल पद्धतीचा मतदान प्रयोग फसला
डोंबिवलीत पॅनेल पद्धतीचा मतदान प्रयोग फसला
मतदारांना अपेक्षित अनुभव मिळालाच नाही
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत प्रथमच पॅनेल पद्धतीने मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. काही पॅनेलमध्ये इतर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने केवळ एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात डोंबिवलीतील काही मोजक्या मतदान केंद्रांवर मतदारांना या पद्धतीचा अपेक्षित अनुभव घेता आला नाही, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे.
कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महायुतीचे २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यातील १९ उमेदवार डोंबिवली भागातील आहेत. यातही डोंबिवली पश्चिमेतील एक पूर्ण पॅनेल बिनविरोध निवडून आले असून, तीन पॅनेलमधील एकच उमेदवार तर काही ठिकाणी दोन उमेदवार निवडणूक रिंगणात उरले होते. त्यांच्यासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली.
पॅनेल पद्धतीनुसार मतदारांना एका उमेदवाराऐवजी चार उमेदवारांना मतदान करणे अपेक्षित होते. मात्र डोंबिवलीतील दोन ते तीन पॅनेलमध्ये केवळ एकच उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होता. उर्वरित तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यामुळे पॅनेलमधील प्रत्यक्ष लढत केवळ एका उमेदवारापुरती मर्यादित राहिली. या परिस्थितीमुळे संबंधित मतदान केंद्रांवर फक्त एकच मतदान यंत्र ठेवण्यात आले होते. परिणामी, मतदारांना चार उमेदवारांना मतदान करण्याची प्रक्रिया अनुभवता आली नाही. त्यामुळे पॅनेल पद्धतीचा मूळ उद्देशच काही अंशी अपूर्ण राहिल्याची भावना मतदारांमध्ये दिसून आली.
पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेल्या या नव्या प्रणालीमुळे अनेक मतदारांमध्ये सुरुवातीला उत्सुकता होती. मात्र प्रत्यक्ष मतदानावेळी एकाच उमेदवाराचे नाव दिसल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. पॅनेल पद्धतीने निवडणूक प्रभावीपणे राबवायची असल्यास प्रत्येक पॅनेलमध्ये संपूर्ण उमेदवार संख्या असणे आवश्यक आहे अन्यथा ही पद्धत केवळ औपचारिक ठरेल, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
