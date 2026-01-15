ईव्हीएम मशीन दोन तास बंद
भिवंडी, ता. १५ (वार्ताहर) : शहरातील नवी वस्ती परिसरातील प्रभाग क्रमांक १५ मधील मराठी शाळेत असलेल्या बूथ क्रमांक १७ वर मतदानादरम्यान ईव्हीएम मशीन तब्बल दोन तास बंद पडल्याची घटना घडली. अचानक ईव्हीएम मशीन बंद झाल्याने मतदान केंद्रावर काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याचे लक्षात येताच बूथ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ वरिष्ठांना याची माहिती दिली. त्यानंतर पर्यायी ईव्हीएम मशीन आणून तब्बल दोन तासांनंतर मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरू करण्यात आली. मात्र, या कालावधीत मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची मोठी गर्दी बूथवर जमा झाली होती. विशेषतः अनेक महिला मतदार व ज्येष्ठ नागरिकांना मतदानासाठी ताटकळत बसावे लागले. यामुळे मतदारांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. काही मतदारांनी निवडणूक यंत्रणेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खान आणि पटेल कम्पाउंडमध्ये पैसे वाटप?
भिवंडी शहरातील खान कम्पाउंड परिसरातील अल-फलाह शाळेतील मतदान केंद्रावर उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी मतदान केंद्राच्या आतच पैसे वाटप केल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या प्रकारामुळे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती. याचबरोबर प्रभाग क्रमांक २१ मधील पटेल कम्पाउंड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटप सुरू असल्याचा आरोप शिंदे गटाचे उमेदवार संदीप भोईर यांनी केला. याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करूनही संबंधित यंत्रणांकडून डोळेझाक केली जात असल्याचे भोईर म्हणाले. यामुळे भिवंडीतील मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
