घाटकोपरच्या राजावाडीत तीन पिढ्यांनी एकत्र बजावला मतदानाचा हक्क
घाटकोपर, ता. १५ (बातमीदार) ः लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान हे नागरिकांचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे प्रेरणादायी उदाहरण घाटकोपर पूर्वेतील राजावाडी परिसरात पाहायला मिळाले. राजावाडी थील चित्तरंजन सोसायटीत राहणाऱ्या वाणी कुटुंबातील तीन पिढ्यांनी एकत्र येत राजावाडी शाळेतील मतदान केंद्रावर आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
वडील, मुलगा आणि नातू अशा तीन पिढ्यांचे प्रतिनिधित्व करत ज्येष्ठ मतदार बाबुराव वाणी (वय ९४), त्यांचे पुत्र प्रकाश बाबुराव वाणी (वय ६३) आणि नातू अजिंक्य प्रकाश वाणी (वय २९) यांनी उत्साहाने मतदान केले. वयाच्या ९४ व्या वर्षीही बाबुराव वाणी यांनी मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मतदान केल्याने तेथील मतदारांमध्ये विशेष प्रेरणा निर्माण झाली. लोकशाही प्रक्रियेत सर्व वयोगटांचा सहभाग महत्त्वाचा असून, तरुण पिढीनेही मोठ्या संख्येने मतदानासाठी पुढे यावे, असा संदेश या कुटुंबाच्या उदाहरणातून मिळतो. एका कुटुंबातील तीन पिढ्यांनी एकत्र मतदान करून नागरिकत्वाची जबाबदारी निभावल्याने राजावाडी परिसरात हा क्षण विशेष चर्चेचा ठरला.
