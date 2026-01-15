वाघोबा खिंडीत ट्रेलरला अपघात
वाघोबा खिंडीत ट्रेलरला अपघात
बोईसर, ता. १५ (वार्ताहर) : बोईसर-चिल्हार रस्त्यावरील पाच बंगला वाघोबा खिंड परिसरात बुधवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास कॉइलची वाहतूक करणाऱ्या ट्रेलरला अपघात झाला. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, रस्त्यावर कॉइल पडल्याने कोंडी झाली होती.
बोईसर-चिल्हार रस्त्याचे नुकतेच रुंदीकरण करण्यात आले आहे, पण या मार्गावरील अनेक अपघाती वळणे जैसे थे असल्याने अपघातांचा धोका कायम आहे. विशेषतः वाघोबा खिंड येथील वळण वाहनांसाठी धोकादायक झाले आहे. या रस्त्यावरून सिमेंट काँक्रीट वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांकडून ओव्हरलोड वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे रस्त्यावर खडी साचल्याने वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.
----------------------------
प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात
बोईसर-चिल्हार रस्त्यावरील अपघाती वळणांची तातडीने सुधारणा करणे, ओव्हरलोड वाहतुकीवर कठोर कारवाई करणे तसेच रस्त्यावरील स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
