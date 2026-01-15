मतपेटीभोवतीचा गदारोळ
उल्हासनगर, ता. १५ (वार्ताहर) : लोकशाहीचा कौल देण्यासाठी उल्हासनगर शहर सज्ज झाले होते. पहाटेपासूनच मतदान केंद्रांवर नागरिकांची ये-जा, कार्यकर्त्यांची धावपळ, घोषणांचा गजर आणि पोलिसांचा कडक बंदोबस्त या साऱ्यांनी निवडणुकीचे वातावरण तापवले. कोणी कुटुंबासह मतदानासाठी बाहेर पडले, कोणी पहिल्यांदाच मताचा हक्क बजावत अभिमानाने ईव्हीएम समोर उभे राहिले, तर काही ठिकाणी गोंधळ, तणाव आणि बोगस मतदारांच्या आरोपांनी या लोकशाही उत्सवावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. उत्साह आणि अस्वस्थता यांचा संगम असलेला हा मतदान दिवस अनेक अर्थांनी लक्षवेधी ठरला.
सकाळच्या सत्रात अनेक प्रभागांमध्ये मतदान केंद्रांवर उत्साही वातावरण दिसून आले. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि तरुणांनी वेळ काढून मतदानाचा हक्क बजावला. नवमतदारांचा सहभाग विशेष उठून दिसत होता, पहिल्या मतदानाचा आनंद चेहऱ्यावर, हातात ओळखपत्र आणि मनात कुतूहल दिसत होते. मात्र, दुपारनंतर काही केंद्रांवर मतदानाचा वेग मंदावला. वाढता उकाडा, कामधंद्याची घाई आणि सुरुवातीच्या सत्रातील गोंधळ यामुळे काही ठिकाणी अपेक्षित सहभाग दिसून आला नाही.
काही केंद्रांवर मतदार यादीतील त्रुटी, नाव न सापडणे, चुकीची नोंद आणि यंत्रांबाबतच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली. काही ठिकाणी मतदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाले, तर संवेदनशील प्रभागांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. एकंदरीत, हा दिवस उत्साहाने सुरू झाला, गोंधळात अडकला आणि अनेक प्रश्न मागे ठेवून संपला. निकाल काहीही असो, पण या अनुभवातून मिळालेला धडा पुढील निवडणुकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बोगस मतदार
मतदानादरम्यान काही ठिकाणी बोगस मतदार मतदानासाठी आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. ओळख तपासणीवरून वाद निर्माण झाले. नागरिकांनी हरकती नोंदवल्यानंतर प्रशासनाने तपास करून नियमांनुसार कारवाई केल्याचे सांगितले. या आरोपांमुळे काही वेळ मतदान प्रक्रिया थांबली आणि रांगा वाढल्या.
नवमतदारांचा उत्साह; पण संभ्रमही
पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांमध्ये उत्साह होता; मात्र मतदान प्रक्रिया, चिन्हांची ओळख आणि यादीतील नोंदींबाबत संभ्रमही दिसून आला. स्वयंसेवक आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी मार्गदर्शन करत प्रक्रिया सुलभ केली. मतदानानंतर अनेक नवमतदारांनी ‘आमचा आवाज आम्ही दिला’ अशी भावना व्यक्त केली.
लोकशाहीचा उत्सव की इशारा?
एकीकडे जागरूक नागरिकांचा सहभाग, तर दुसरीकडे तांत्रिक अडचणी, गोंधळ आणि संशय या साऱ्यांनी मतदान दिवस बहुपदरी ठरवला. मतदान ही लोकशाहीची ताकद असली, तरी मतदारांचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.
