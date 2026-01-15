आधुनिक स्वच्छतेतून बदलापूरचे सौंदर्य खुलणार!
बदलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरासाठी अत्याधुनिक अशा दोन रस्ते मेकॅनिकल स्वीपर वाहनांचे भव्य लोकार्पण करण्यात आले. रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या या वाहनांमुळे शहरातील स्वच्छतेला आधुनिक स्वरूप प्राप्त होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाढणाऱ्या अस्वच्छतेवर प्रभावी उपाय म्हणून ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे.
बदलापूर शहरातील मुख्य रस्ते, चौक, तसेच वर्दळीच्या व अडचणीच्या भागांतील स्वच्छता अधिक कार्यक्षम, जलद व दर्जेदार पद्धतीने करण्यासाठी या मेकॅनिकल स्वीपरचा वापर करण्यात येणार आहे. या आधुनिक यंत्रणेमुळे मनुष्यबळावरचा ताण कमी होऊन स्वच्छतेचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. स्वच्छ व सुंदर बदलापूर शहर घडवण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. या अत्याधुनिक स्वीपर वाहनांचे लोकार्पण मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांच्या हस्ते, नगराध्यक्षा रुचिता राजेंद्र घोरपडे, उपनगराध्यक्षा प्रियंका आशीष दामले; तसेच मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले.
लोकार्पण कार्यक्रमाला नगर परिषदेचे नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वच्छ शहर ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकाने स्वच्छतेसाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांनी केले. सर्वांच्या सहकार्यामुळे बदलापूर स्वच्छतेच्या बाबतीत आदर्श शहर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत ‘स्वच्छ बदलापूर - सुंदर बदलापूर’ हेच आपले सामूहिक ध्येय असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
कार्यपद्धतीचे प्रात्यक्षिक
मेकॅनिकल स्वीपरच्या कार्यपद्धतीचा प्रात्यक्षिक नमुना सादर करण्यात आला. रस्त्यावरील संपूर्ण घाण, कोपऱ्यात साचलेला कचरा, अडथळ्यांच्या आसपासची अस्वच्छता अत्यंत प्रभावीपणे साफ करण्याची क्षमता या यंत्रणेत असल्याचे यावेळी दाखवून देण्यात आले. कमी वेळेत अधिक दर्जाची स्वच्छता साध्य करण्यासाठी हे वाहन उपयुक्त ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
बदलापूर : स्वच्छतेसाठी शहरात रस्ते मेकॅनिकल स्वीपर या अत्याधुनिक यंत्रणेचे लोकार्पण करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.