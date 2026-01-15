मनस्ताप होऊनही ज्येष्ठांचा उत्साह
मनस्ताप होऊनही ज्येष्ठांचा उत्साह
ठिकठिकाणच्या मतदान केंद्रांवर गर्दी
मुंबई, ता. १५ ः मुंबई महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभागातील यादी आणि त्यातील मतदारांची नावे मिळत नसल्याचा सर्वाधिक फटका मुंबईत ठिकठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना बसला. तरीही मुंबई आणि परिसरात युवक, तरुण, नवमतदारांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांनी सर्वाधिक मतदानाचा हक्क बजावत आपला उत्साह या निवडणुकीतही कायम ठेवल्याचे चित्र मुंबईत सर्वत्र दिसून आले.
अंधेरी पश्चिमेला ९६ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रवीणकांत संघवी यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावून मतदानाचे महत्त्व विशद केले. आपल्या मुलांसोबत येऊन संघवी यांनी ज्येष्ठांना मतदान केले. तर खारच्या आंबेवाडी येथील ८६ वर्षांच्या सरिता सुर्वे यांनीही आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. दादर बालमोहन परिसरात किशोर पंडित, कामिनी पंडित या ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याने कोणाचाही आधार न घेता मतदान केले. यासोबतच मुंबई शहर आणि उपनगरात ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात बाहेर येऊन मतदान केले. यात ७० ते ८० वर्षांपर्यंतच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या कुटुंबीयांसोबत तर काहींनी कोणाचाही आधार न घेता मतदान केंद्र गाठून आपला हक्क बजावला. तर वांद्रेतील ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग असलेले अँथनी लोबो यांनी मतदान केंद्रात येऊन मतदानाचा हक्क बजावला.
वडाळा येथील १८० प्रभागांतील यादी क्रमांक ४३८ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे प्रकाश बोरगावकर यांना आपल्या नावाच्या जागेवर महिलेचे नाव दिसून आले. ॲपवरून आपल्या नावाची माहिती काढली तर ती बरोबर होती. प्रत्यक्षात प्रभाग आणि त्यासाठीच्या यादीत मात्र ते चुकल्याने बोरगावकरांना आपले नाव शोधण्यासाठी दीड तास भटकावे लागले. असेच अनुभव मुंबईत ठिकठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना आले. मतदान केंद्रांवर बसण्याची व्यवस्था, मार्गदर्शनासाठी स्वयंसेवक व स्पष्ट सूचना फलकांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी ज्येष्ठ नागरिकांकडून करण्यात आल्या.
ज्येष्ठांच्या यादीतही गोंधळ
मतदान केंद्र आणि त्या परिसरामध्ये देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांचा अभाव होता. तर अनेक ठिकाणी मतदार यादींमध्ये नावेच दिसत नसल्याचा मोठा फटकाही ज्येष्ठांना बसला. अनेक ठिकाणी आपली नावे ॲपवर शोधल्यानंतर तिथे दिसली; परंतु प्रत्यक्षात मतदान केंद्रावर असलेल्या याद्यांमध्ये भलत्याच लोकांची नावे असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना आपले नाव शोधण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. तर काहींची नावेच मिळाली नसल्याचे ती मतदानाला मुकल्याचेही ज्येष्ठ नागरिकांकडून सांगण्यात आले.
वांद्र्यात मतदानासाठी रोखले
वांद्रे पश्चिम पेटीट हायस्कूलमध्ये मतदानासाठी आलेल्या ज्येष्ठ नागरिक ब्रास आणि जोन्स यांनी मतदान केंद्रावरील नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली. मतदान केंद्रावर भाजप उमेदवार आल्याने त्यांना मतदानापासून १५ मिनिटे रोखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोस्टलची सोय नसल्याने फटका
मुंबई आणि परिसरात मतदार असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे १५ लाखांहून अधिक आहे. यातील ८५ वर्षे आणि त्याहून अधिक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या निवडणुकीत पोस्टलद्वारे मतदानाची सोयही करण्यात आली नसल्याने यातूनही असंख्य मतदार मतदानाला मुकल्याचे ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
