महिलांच्या हाती मतदानाची धुरा
सखी केंद्रांमुळे महिलांच्या मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता
मुंबई, ता. १५ : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी काही केंद्रे संपूर्णपणे महिलांनी नियंत्रित केली. मुंबई महापालिका क्षेत्रात एकूण २३ सखी केंद्रे उभारण्यात आली होती. महिलांनी मतदानाला बाहेर पडावे, त्यातून महिला मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी महिलाकेंद्रित मतदान केंद्र सुरू करण्यात आले.
मुंबईतील विविध मतदान केंद्रांमध्ये महिलांचा सकाळपासूनच मतदानासाठी उत्साह पाहायला मिळाला. पालिका प्रशासनाने विविध संकल्पना राबवून मतदान केंद्रे सजविली होती. फुलांची सजावट करण्यात आली होती.
पालिका प्रशासनाने विविध स्तरावर जनजागृती केली. त्याचाच एक भाग म्हणून मुलुंड पश्चिम परिसरातील त्रिमूर्ती मार्ग येथील सेंट मेरी हायस्कूलमध्ये फ्लेमिंगो ट्रॉपिकल संकल्पनेवर आधारित मतदान केंद्र उभारण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रभागात केवळ महिलांकडून व्यवस्थापित केलेले किमान एक गुलाबी - सखी मतदान केंद्र स्थापित करण्यात आले होते. या महिला व्यवस्थापित मतदान केंद्रांमध्ये पोलिस व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह सर्व निवडणूक कर्मचारी महिलाच होत्या.
प्रत्येक प्रभागात गुलाबी रंगसंगतीमधील साहित्य प्रकारांचा वापर करून एक आदर्श मतदान केंद्र तयार करण्यात आले होते. मुंबई आणि उपनगरात एकूण ४८ लाख २६ हजार ५०९ महिला मतदार आहेत. त्यापैकी बऱ्यापैकी महिलांनी आपल्या जवळच्या मतदान केंद्रावर मतदान केल्याचे दिवसभरात चित्र होते.
वांद्रे पूर्व येथील कार्डिनल शाळेमध्ये सखी केंद्र उभारण्यात आले होते. इथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून विशेष सोय केली होती. महिलांच्या मतदानासाठी वेगळी रांग, बसण्यासाठी परिसरात खूर्च्या, ज्येष्ठ महिलांना प्राधान्य देत व्हीलचेअरपासून सर्वच सुविधा या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. निवडणूक आयोगाच्या उपक्रमांतर्गत उभारण्यात आलेल्या या २३ मतदान केंद्रांमध्ये मतदान केंद्राध्यक्ष, सहाय्यक केंद्राध्यक्ष, सहाय्यक कर्मचारी आदी सर्व पदांवर केवळ महिला कर्मचारीच कार्यरत होत्या. महिलांचा निवडणूक प्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभाग वाढावा, सुरक्षित आणि सकारात्मक वातावरणात मतदान करता यावे, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे या मतदान केंद्रावरील सहाय्यकांनी सांगितले. धारावीच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये उभारण्यात आलेल्या महिलांच्या केंद्रांमध्ये महिलांचा भरभरून प्रतिसाद पाहायला मिळाला.
सखी केंद्रांत सर्वच महिला अधिकारी असल्याने उत्तम मार्गदर्शन मिळाले. खूप गर्दी नसल्याने १० मिनिटांत मतदानाचा हक्क बजावला.
- प्रीती ठोकळे, महिला मतदार
आजही महिला मतदार अनेकदा आधी कुटुंबाचा विचार करून मागे राहतात, पण आता महिला सक्षम झाल्या आहेत. त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे.
- नीलम संदेश काजवे, महिला मतदार
