२९ महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल – रवींद्र चव्हाण यांचा विश्वास
महायुतीचाच महापौर होणार
२९ महापालिकांबाबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा विश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाले. सर्वच महापालिकांमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळेल, असा विश्वास भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने संपूर्ण राज्यात प्रभावी प्रचार केला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम आजच्या मतदानात दिसून येईल, असे त्यांनी सांगितले.
महायुती व युती सरकारच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विकासकामांचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळाले आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक आणि विविध नागरी सुविधा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्यामुळे मतदारांचा कल महायुतीकडे असल्याचे रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे २९ पैकी बहुसंख्य महापालिकांमध्ये महायुतीचाच महापौर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. डोंबिवलीतील मतदारांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, की येथील मतदार अत्यंत सुज्ञ असून, सकाळी लवकर मतदान करण्याची परंपरा आहे. शत प्रतिशत मतदान व्हावे, ही डोंबिवलीची ओळख असून, याच कारणामुळे अनेक मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात मतदारांच्या रांगा पाहायला मिळतात.
-----
सुनीलनगरमध्ये राडा करणारे बदलापूरचे
डोंबिवलीत सुनीलनगर प्रभाग क्रमांक २९मध्ये राडा करणाऱ्यांमध्ये बदलापूरचे लोक अधिक संख्येने सहभागी होते. हे कार्यकर्ते प्रभाग क्रमांक २९मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या एका उमेदवाराचे नातेवाईक असल्याची माहिती पुढे आली आहे. भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मोबाईल चित्रीकरणात हे बदलापूरचे लोक स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळे गुरुवारी सकाळी डोंबिवलीचे आमदार तथा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सुनीलनगर प्रभागात फेरी मारून पोलिसांना सुनीलनगर, आयरे भागात बाहेरची काही वाहने फिरत आहेत त्यांच्या गाड्या प्राधान्याने तपासून त्यांना प्रभागाबाहेर घालवा, अशा सूचना केल्या.
