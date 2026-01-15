मोबाईल, बॅग बंदीमुळे अनेक मतदारांची पंचाईत
मोबाईल, बॅग बंदीमुळे अनेक मतदारांची पंचाईत
आयोग व पोलिसांवर निघाला संताप
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १५ : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान अनेकांचे मतदान केंद्रामध्ये मोबाईल नेण्यावरून पोलिसांसोबत वादावादी झाली. मतदान केंद्राबाहेर मतदारांचे मोबाईल ठेवण्यासाठी या वेळी कुठलीच व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पोलिसांना मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
मुंबई पालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी आज मतदान झाले. मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास बंदी आहे याची कल्पना मतदारांना होती. मात्र, मोबाईल सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रावर काहीच व्यवस्था केली नव्हती. मतदानासाठी सार्वत्रिक सुट्टी जाहीर केली असली तरी अनेक खासगी आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना दिवसभराची सुट्टी दिली नव्हती. कामावर दोन तास उशिरा कार्यलयात येण्यास किंवा मतदानासाठी लवकर कार्यालयातून निघण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
अनेकांनी सकाळी लवकर मतदान करून कामावर निघण्याचा मार्ग स्वीकारला होता, परंतु मतदान केंद्रात पोहोचल्यावर बॅग, मोबाईल ठेवण्यासाठी जागा नसल्यामुळे मतदारांची मोठी पंचाईत झाली. अनेक जण एकटेच मतदानासाठी आल्यामुळे आपल्याकडील बॅग कोणाकडे ठेवायची, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. मात्र, उपस्थित पोलिस बॅग ठेवण्यास आणि मोबाईल सुरक्षित ठेवण्याची हमी देण्यास तयार नव्हते. अनेकांनी मोबाईल गेल्यास आम्ही जबाबदार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे एक युवा मतदार वांद्रे पेटिट हायस्कूलमधील मतदान केंद्रातून मतदान न करताच बाहेर पडला, तर माटुंगा लेबर कॅम्पमधील एका मतदान केंद्रावर मोबाईल ठेवण्यावरून पोलिस-मतदारांची चांगलीच बाचाबाची झाली.
आयोगाचा दावा फोल?
या वेळी मतदान केंद्रावर मोबाईल ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे नियोजन केल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता. याअंतर्गत काही डिझाइन पाठवल्याचे, ते अंतिम केल्याचेही आयोगाने सांगितले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष उलटून गेले तरी मोबाईल रॅकची व्यवस्था झाली नाही. त्यामुळे मतदार संतापले.
