‘ॲड. शेख अप्पाराव वाकोडे’ असे चुकीचे नाव
मतदान यंत्रावर उमेदवाराच्या नावात चूक
कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रभाग ३ -‘ड’मधील प्रकार
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रभाग क्र. ३ - ‘ड’ (सर्वसाधारण पुरुष) गटातील मतदान प्रक्रियेत उमेदवाराच्या नावाचा घोळ झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या आघाडीचे उमेदवार ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांच्या नावात मतदान यंत्रावर बदल झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला.
आज सकाळी मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रभागातील एकूण ६३ पैकी ६३ मतदान केंद्रांवर (बूथवर) उमेदवाराच्या नावात गंभीर चूक आढळली. उमेदवाराचे नाव ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे असताना ईव्हीएम मशीनवर ‘ॲड. शेख अप्पाराव वाकोडे’ असे चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारामुळे मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला. या गंभीर प्रकाराबाबत ॲड. शेखर वाकोडे यांनी तात्काळ निवडणूक प्रक्रिया अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच संबंधित बूथ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेही लक्ष या चुकीकडे वेधले. मात्र सकाळपासून दुपारपर्यंत या प्रकरणावर कोणतेही ठोस अथवा समाधानकारक उत्तर त्यांना मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मतदान सुरू असतानाच अशी गंभीर चूक दुरुस्त न होणे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी व लोकशाही प्रक्रियेस बाधा आणणारी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
कटकारस्थानाचा आरोप
या संपूर्ण प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांनी कटकारस्थानाचा आरोप केला आहे. आपण ‘विनिंग उमेदवार’ असल्याचे लक्षात येताच आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुंग लावण्यासाठी विरोधकांनी जाणीवपूर्वक हा डाव रचला, असा गंभीर दावा त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला. नावातील ही चूक साधी प्रशासकीय त्रुटी नसून, ती मतदारांची दिशाभूल करणारी व निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणामुळे आपल्या निवडणूक लढवण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करीत ॲड. वाकोडे यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
