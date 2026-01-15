मतदानाला मुस्लिम समाजाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मुस्लिम समाजाचा मतदानाला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुस्लिम मतदारांचा मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. हा मतदार आतापर्यंत निर्णायक भूमिकेत राहिला आहे. या वेळी हा मतदार विविध राजकीय पक्षांमध्ये विभागला गेल्याचे दिसून आले.
वांद्रे पश्चिम येथील जे. जे. कॉलनी, नर्गिस दत्त कॉलनी येथील मुस्लिम बांधवांनी अंजुमन इस्लाम आणि बीपीई या दोन्ही मतदान केंद्रांवर दुपारी मतदानासाठी गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा तसेच प्रथमच मतदान करणाऱ्या नवोदित मतदारांचा समावेश होता. वांद्रे पूर्वेतील सांताक्रूझ, बेहरामनगर आणि धारावी परिसरातील मुस्लिम महिलांचा मतदानासाठी सर्वाधिक प्रतिसाद दिसला. आपल्या कामातून वेळ काढून या महिलांनी संपूर्ण कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला. मोठ्या संख्येने महिला मतदानासाठी येत होत्या. धारावीच्या १८४ आणि १८५ या प्रभागांचे मतदान एकाच ठिकाणी असल्याने, शिवाय बूथ क्रमांक ७वर गोंधळ झाल्याने गर्दी मोठ्या संख्येने वाढली होती. त्यामुळे सकाळपासूनच मुस्लिम महिलांचा ओघ मतदार केंद्रांवर दिसत होता. मानखुर्द, शिवाजीनगर आणि अणुशक्तीनगर या मुस्लिमबहुल पट्ट्यात नवाब मलिक यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे येथील मुस्लिमही मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी उतरले होते. दुपारनंतर मुस्लिम विभागात मतदानाचा टक्का वाढल्याचे दिसून आले. या वेळी समाजवादी पक्ष, एमआयएम, काँग्रेस तसेच दोन्ही राष्ट्रवादी, शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि काही प्रमाणात महायुतीकडे मुस्लिम मताचा टक्का विभागला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
...
मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्त मतदानासाठी बाहेर पडला होता; मात्र अनेकांची नावे यादीत नसल्याने त्यांना मतदानास मुकावे लागले. याद्यांतील गोंधळ कायम आहे.
- हमीद शोलापुरी, मानखुर्द
...
पालिका निवडणुकीत मुस्लिम मतदार निर्णायक भूमिकेत असतो. यंदा पक्ष वाढल्याने मुस्लिम मतदार विभागला जाण्याची शक्यता आहे.
- सलीम सारंग, चेंबूर
