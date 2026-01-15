६४९ उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद
ठाणे, ता. १५ : ठाणे महानगरपालिकेच्या १३१ जागांसाठी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सकाळच्या सत्रातील तांत्रिक बिघाड आणि संथ प्रतिसादानंतर दुपारनंतर मतदानाने वेग घेतला. शहरातील ३३ प्रभागांतील ६४९ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य आज मतपेटीत बंद झाले असून, शुक्रवारी (ता. १६) होणाऱ्या मतमोजणीकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
गुरुवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली; मात्र पहिल्या दोन तासांत अनेक ठिकाणी यंत्रांनी दगा दिला. घोडबंदर, नौपाडा, वागळे इस्टेट आणि कोलशेत परिसरातील काही केंद्रांवर ईव्हीएम बंद पडणे किंवा एरर येण्याचे प्रकार घडले. सेंट झेवियर्स शाळेत तर यंत्राला शॉक लागत असल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. या तांत्रिक बिघाडामुळे नोकरदारवर्गाचा मोठा खोळंबा झाला आणि पहिल्या दोन तासांत अवघ्या आठ टक्के मतदानाची नोंद झाली.
दुपारनंतर मतदानाचा टक्का वाढला
निवडणूक प्रशासनाने तातडीने बिघडलेली यंत्रे बदलल्याने दुपारी १२ नंतर मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत झाली. त्यानंतर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.
दुपारी १.३० वाजेपर्यंत: ३०.७५ टक्के मतदान.
दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत: ४१ ते ४४ टक्के मतदान.
सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत: मतदानाची टक्केवारी अंदाजे ५० ते ५४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निवडणूक विभागाने वर्तविली आहे. (अंतिम आकडेवारी रात्री उशिरा स्पष्ट होईल).
काही ठिकाणी आरोप-प्रत्यारोप
मतदानादरम्यान काही ठिकाणी किरकोळ वादाचे प्रसंगही घडले. राबोडी येथील प्रभाग क्रमांक १० मध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्यात आला, तर काजूवाडीत एका मतदाराच्या नावाने आधीच मतदान झाल्याचा (बोगस मतदान) प्रकार समोर आला. मात्र, पोलिसांनी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली.
मतमोजणी आणि निकाल
सायंकाळी ५.३० वाजता अधिकृत वेळ संपल्यानंतरही केंद्राबाहेर रांगेत असलेल्या मतदारांना टोकन देऊन त्यांचे मतदान पूर्ण करून घेण्यात आले. यानंतर सर्व ईव्हीएम यंत्रे कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात सील करून ‘स्ट्राँग रूम’मध्ये जमा करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी सकाळी ८ वाजेपासून मतमोजणीला सुरुवात होणार असून, दुपारपर्यंत ठाण्याचे नवे कारभारी कोण, हे स्पष्ट होईल.
