मतदानाची टक्केवारी घसरली
ज्येष्ठ नागरिक, नव मतदार, महिलांमध्ये उत्सुकता
विरार, ता. १५ ः वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पडली. सकाळपासून मतदान केंद्रांवर फारशी गर्दी दिसून आली नाही. सकाळपासूनच संथ गतीने झालेल्या मतदानामुळे टक्केवारीत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
११ लाख लोकसंख्येपैकी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत पाच लाखांच्या जवळपास मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. दुपारी अनेक भागांत दुपारपर्यंत मतदानाचा प्रतिसाद अत्यंत मर्यादित राहिला. नोकरीसाठी बाहेर गेलेले मतदार, निवडणुकीबाबत असलेला राजकीय निरुत्साह तसेच सर्व पक्षांची स्वतंत्र लढत यामुळे मतदारांमध्ये उत्साहाचा अभाव दिसून आला. प्रशासनालाही मतदानाचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागले.
मतदानाच्या निरुत्साहाच्या वातावरणातही ज्येष्ठ नागरिक, प्रथमच मतदान करणारे नवमतदार तसेच महिलांमध्ये मतदानाबाबत विशेष उत्सुकता पाहायला मिळाली. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी सकाळच्या सत्रातच मतदान केंद्र गाठून आपला मतदानाचा हक्क बजावला. नवमतदारांनीही उत्साहाने मतदान करत लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. मतदान होत असताना प्रशासनाचा भोंगळ कारभार समोर आला. महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडून किंवा निवडणूक विभागाकडून मतदान झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात खूपच वेळ होत होता. सकाळी दोन तासांच्या आकडेवारीसाठी तीन साडेतीन तास उलटले. संध्याकाळपर्यंत साडेतीन वाजेची आकडेवारी देण्यात आली. त्यामुळे नेमकी किती मतदान झाले, याची स्पष्ट वस्तुस्थिती समोर येत नव्हती.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
- महिलांचा मतदान केंद्रांवरील सहभाग लक्षणीय होता. काही प्रभागांमध्ये महिलांचे मतदानाचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे चित्र दिसून आले. प्रशासनाकडून महिला व दिव्यांग मतदारांसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.
- मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलिस प्रशासनाचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सायंकाळी मतदान संपल्यानंतर मतपेट्या सुरक्षित ठिकाणी जमा करण्यात आल्या असून, मतमोजणीच्या दिवशीच अंतिम निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राजकीय समीकरणांवर परिणाम
सकाळच्या पहिल्या दोन तासांत केवळ ८.४९ टक्के मतदान झाले, तर दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ४५.६९ टक्के मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्यास त्याचा थेट परिणाम राजकीय समीकरणांवर होणार असून, कोणत्या प्रभागात कोणाला फायदा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
