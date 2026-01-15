खारघरमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
बालभारती पब्लिक स्कूल आदर्श मतदान केंद्र ठरले
उरण, ता. १५ (वार्ताहर) : पनवेल महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खारघर परिसरात मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडली. सकाळी मतदानाला सुरुवात झाल्यापासून दुपारपर्यंत मतदारांचा प्रतिसाद तुलनेने सौम्य असला, तरी ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या उत्साहाने मतदानाचा हक्क बजावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवण्यासाठी अनेक ज्येष्ठ नागरिक सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर उपस्थित होते.
ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग मतदारांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी मतदान केंद्रांवर विशेष सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. व्हीलचेअरची व्यवस्था, स्वयंसेवकांची मदत आणि मार्गदर्शनामुळे अनेक ज्येष्ठ व दिव्यांग मतदारांनी निर्धास्तपणे मतदान केले. खारघर प्रभाग क्रमांक ५ मधील बालभारती पब्लिक स्कूल हे मतदान केंद्र पनवेल महापालिकेचे आदर्श मतदान केंद्र म्हणून विशेष आकर्षण ठरले. या केंद्रावर कमानी, फुगे आणि आकर्षक सजावटीद्वारे स्वागत करण्यात आले होते. मतदान केंद्राच्या प्रवेशद्वारापासून निवडणूक आयोगातर्फे फुग्यांची सजावट करण्यात आली होती. तसेच महाराष्ट्रातील किल्ले, लेणी आणि विविध ऐतिहासिक व पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे बॅनर लावण्यात आले होते. मतदान करून बाहेर पडणारे मतदार या सजावटीसमोर सेल्फी व छायाचित्रे काढताना दिसत होते. दरम्यान, खारघरमधील काही प्रभागांमध्ये मतदार यादीतील त्रुटींमुळे अडचणी निर्माण झाल्या. एकाच घरातील सदस्यांचे मतदान वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये आल्याने अनेक मतदारांना शोधाशोध व धावपळ करावी लागली. काही मतदारांनी या गोंधळामुळे मतदान टाळल्याचीही उदाहरणे समोर आली असून, याबाबत निवडणूक आयोगाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, एकाच घरातील दिव्यांग पती-पत्नी मिलिंद मुंजे व भावना मुंजे यांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान करून आदर्श घालून दिला. मतदानाचा हक्क हा लोकशाहीचा कणा आहे. तो बजावणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, अशी भावना त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.
