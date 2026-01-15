आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांचा पारा चढला
उल्हासनगर, ता. १५ (बातमीदार) : निवडणूक कक्षातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ढिलाईमुळे मतदान प्रक्रियेत विलंब होत असून मतदारांना ताटकळत उभे राहावे लागत असल्याचे निदर्शनास येताच शिवसेनेचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी घटनास्थळी धाव घेत अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला. ही घटना उल्हासनगरातील प्रभाग क्रमांक २० मध्ये घडली.
मतदान सुरू असताना मतदार यादीतून मतदारांना माहिती देण्यास निवडणूक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून विलंब होत असल्याने अनेक मतदार मतदान न करता रांगेत अडकून पडले होते. या परिस्थितीमुळे मतदान केंद्रावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याच दरम्यान शिवसेना आमदार डॉ. बालाजी किणीकर दुर्गापाडा परिसरात दाखल झाले. मतदान केंद्रावर सुरू असलेला गोंधळ व प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पाहून त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मतदान प्रक्रिया तत्काळ सुरळीत करण्याच्या सूचना देत त्यांनी निवडणूक अधिकारी तसेच तेथे उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली. या वेळी शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख परशुराम पाटील, निवडणूक लढवणाऱ्या विविध पक्षांचे उमेदवार तसेच शेकडो मतदार उपस्थित होते. आमदार किणीकर यांच्या हस्तक्षेपानंतर मतदान प्रक्रिया काही प्रमाणात सुरळीत झाल्याचे सांगण्यात आले.
