सिनेकलाकारांनी बजावला मतदानाचा हक्क
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ ः उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील विलेपार्ले, जुहू, वांद्रे, पाली हिल हे सिनेकलाकारांसाठी प्रसिद्ध असलेले प्रभाग आहेत. हे कलाकार नेहमीच स्वतः मतदान करून नागरिकांनाही मतदानासाठी प्रोत्साहित करतात. यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही हेच चित्र पाहायला मिळाले. सिनेकलाकार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी उतरले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठ कलाकारांसह मराठी कलाकार आणि क्रिकेटपटूंचाही समावेश होता.
जुहू येथील केंद्रावर अक्षय कुमारने सकाळी जाऊन मतदान केले. जॉन अब्राहम, सोनाली बेंद्रे, सुनील शेट्टी, ईशा कोप्पीकर, तमन्ना भाटिया आणि दिव्या दत्तासह गायक कैलाश खेर, विशाल ददलानी यांनीही आपला मतदानाचा हक्क बजावला. तर नाना पाटेकर यांनी पुण्याहून मुंबईला येऊन मतदान केले. दुसरीकडे, वांद्रे पश्चिम प्रभाग क्रमांक १०२ हादेखील सिनेकलाकारांसाठी ओळखला जातो. येथे सलमान खान, आमिर खान, श्रद्धा कपूर, ज्येष्ठ गीतकार गुलजार, तर ज्येष्ठ लेखक सलीम यांनीही मतदान केले. तर क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरनेही सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला.
हेमा मालिनींवर ज्येष्ठ नागरिकांचा रोष
जुहू येथील मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आलेल्या हेमा मालिनी यांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यासंबंधित कथित चित्रफित समाजमाध्यमावर व्हायरल झाली आहे. हेमा मालिनी यांना मतदान केंद्रावर थेट मतदान करण्यास देण्यात आले. केंद्राबाहेर प्रसारमाध्यमांशी त्या बोलत असताना काही ज्येष्ठ नागरिकांनी हेमा मालिनी यांना मिळालेल्या व्हीआयपी वागणुकीबाबत जाब विचारला. हेमा मालिनी यांच्यासोबत असलेल्या एका व्यक्तीने या नागरिकांची समजूत काढली व झालेल्या प्रकाराबद्दल माफीही मागितल्याचे त्या चित्रफितीतून दिसत आहे.
हिंदीत बोलण्यास नकार
मतदानानंतर आमिर खानने माध्यमांशी मराठीतून संवाद साधला. काही माध्यमांनी हिंदीत बोलण्याची विनंती केली. यावर हिंदीत नाही बोलणार, कारण हा महाराष्ट्र आहे, अशी प्रतिक्रिया आमिरने दिली. त्यावर हा संदेश दिल्लीपर्यंतही दाखवला जाणार असल्याचे सांगितल्यावर, ‘अरे, दिल्लीपर्यंत जाणार आहे का? पालिकेने मतदारांसाठी खूप छान व्यवस्था केली आहे. मी सर्वांना आवाहन करतो, की बाहेर पडा आणि तुमचा मतदानाचा हक्क बजवा,’ असे आमिर खानने प्रत्युत्तर दिले.
मराठी कलाकारांकडूनही उत्साहात मतदान
मराठी सिनेकलाकारांनीही मतदानाचा हक्क बजावला. सुमीत राघवन आणि चिन्मयी सुमीत या दोघांनीही विलपार्ले येथे सकाळी लवकर बाहेर पडून मतदान केले. स्वप्नील जोशी, तेजस्विनी पंडित, संस्कृती बालगुडे, प्राजक्ता माळी, विनोदवीर समीर चौघुले, हास्यसम्राटफेम निखिल बने, आदेश बांदेकर कुटुंबीय, गायक अभिजित सावंत आदी कलाकारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
