भिवंडीत सायंकाळी साडेतीनपर्यंत केवळ ३८.२१ टक्के मतदान केवळ ३८.२१ टक्के मतदान
भिवंडीत सायंकाळी साडेतीनपर्यंत
केवळ ३८.२१ टक्के मतदान
भिवंडी, ता. १५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरुवारी सकाळपासून मतदानास सुरुवात झाली. मात्र, सकाळपासूनच मतदानाचा वेग संथ राहिल्याने सायंकाळी साडेतीन वाजेपर्यंत शहरात केवळ ३८.२१ टक्के मतदान झाल्याची नोंद निवडणूक यंत्रणेकडून करण्यात आली आहे.
सकाळी साडेसात वाजता शहरातील ७५० मतदान केंद्रांवर मतदानास सुरळीत सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्या सत्रात काही मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर निवडणूक यंत्रणेने तातडीने परिस्थिती हाताळत मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली. पहिल्या दोन तासांत म्हणजेच साडेनऊ वाजेपर्यंत केवळ ६.२३ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर साडेअकरा वाजेपर्यंत मतदानाचा टक्का १५.३७ इतका झाला. दुपारनंतर मतदानाचा वेग अधिक मंदावल्याचे चित्र दिसून आले. दीड वाजेपर्यंत २६.१८ टक्के, तर सायंकाळी साडेतीन वाजेपर्यंत ३८.२१ टक्के मतदान पूर्ण झाले. मतदानाची अंतिम टक्केवारी रात्री आठ वाजल्यानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता निवडणूक यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांना पुरेशी माहिती न मिळाल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही दिसून आले.
प्रभाग क्रमांक १मध्ये तणाव
शहरातील प्रतिष्ठेची निवडणूक म्हणून सुरुवातीपासूनच प्रभाग क्रमांक १ कडे विशेष लक्ष लागले होते. कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील, प्रतिभा पाटील आणि त्यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. या प्रभागात भाजप आमदार महेश चौघुले यांचे पुत्र मित चौघुले यांच्या पॅनेलने जोरदार आव्हान उभे केले होते. सकाळपासूनच या प्रभागात तणावपूर्ण वातावरण असल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अशा स्थितीतही सायंकाळी साडेपाच वाजता मित चौघुले यांच्या समर्थकांनी शिवाजी चौकात फटाके फोडत विजयी होत असल्याचा आनंद साजरा केल्याने चर्चेला उधाण आले.
१०० मीटर नियमाकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष?
मतदान केंद्रांबाहेर १०० मीटर परिसरात फक्त मतदारांनाच प्रवेश देण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. तर या हद्दीबाहेर उमेदवारांना एक टेबल व चार कार्यकर्ते बसवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आले. काही मतदान केंद्रांबाहेर १०० ते १५० नागरिक उमेदवारांसोबत गर्दी करून उभे असल्याचे चित्र होते. असे असतानाही पोलिसांनी ही गर्दी हटवण्यासाठी फारशी कारवाई न केल्याने पोलिसांची बघ्याची भूमिका प्रकर्षाने जाणवली, अशी चर्चा मतदारांमध्ये होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.