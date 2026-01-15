धारावीत मतदानाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद
धारावी, ता. १५ (बातमीदार) : धारावी विधानसभा क्षेत्रातील १८३ ते १८९ या सात प्रभागांत (ता. १५) मतदानासाठी सकाळपासून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अनेक उमेदवार व त्यांचे समर्थक मतदारांना घरोघरी जाऊन मतदानाची विनंती करत होते.
धारावीत सकाळच्या सुमारास पिण्याचे पाणी येते. त्यामुळे घरातील कामे आटपून बहुसंख्य महिलांनी दुपारी मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले. धारावीचा विकास कधी होणार? याबाबत मतदारांमध्ये चर्चा रंगल्या होत्या. धारावीबाहेर राहणारे स्थानिक मतदार मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर आले होते.
दुसरीकडे, प्रभाग क्रमांक १८४ आणि १८५चे मतदान केंद्र एकत्रितपणे महात्मा गांधी ट्रान्झिस्ट कॅम्प पालिका शाळेमध्ये होते. त्यामुळे या मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच मतदारांची मोठी गर्दी होती. अनेक मतदार यादीत पतीचे नाव आहे, तर पत्नीचे नाही. आई-वडिलांचे नाव यादीत नाव आहे, तर मुलांची नावे नसल्याचे प्रकार घडल्यामुळे अनेक मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
अनेक मतदान केंद्रांवर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप देण्यात आले होते; मात्र इंटरनेटची सुविधा नसल्याने ते कुचकामी ठरले, अन्य केंद्रांवर लॅपटॉपची सोय नसल्याने कर्मचाऱ्यांना मतदारांची नावे शोधणे जड जात होते. धारावीत काहीही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
