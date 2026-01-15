नवी मुंबईत सकाळी निरुत्साह, दुपारी संमिश्र
नवी मुंबईत मतदानासाठी सकाळी निरुत्साह, दुपारी संमिश्र,
सायंकाळी उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वाशी, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी (ता. १५) शहरातील सर्व नोड्समध्ये मतदान प्रक्रिया कोणताही मोठा अनुचित प्रकार न घडता शांततेत पार पडली. सकाळी ७.३० वाजल्यापासून मतदानास सुरुवात झाली असली तरी पहिल्या सत्रात मतदारांचा प्रतिसाद अपेक्षेप्रमाणे न दिसल्याने निवडणूक यंत्रणेसह राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली होती.
सकाळच्या वेळेत मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या कमी असल्याने पहिल्या सत्रात मतदानाचा टक्का केवळ ८.१८ टक्के इतका नोंदविण्यात आला. त्यानंतर ११.३० वाजेपर्यंत हा टक्का १९.६८ पर्यंत पोहोचला. दुपारच्या सत्रात हळूहळू मतदानात वाढ होत १.३० वाजेपर्यंत ३३.२६ टक्के, तर ३.३० वाजेपर्यंत ४५.५१ टक्के मतदान झाले. मात्र, सायंकाळी कामावरून परतणाऱ्या नागरिकांमुळे मतदान केंद्रांवर गर्दी वाढली आणि मतदारांनी उत्स्फूर्तपणे मतदानाचा हक्क बजावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दुपारच्या सत्रात मतदानाचा वेग मंदावल्याने विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. बोगस मतदान होऊ नये, यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर पक्ष कार्यकर्त्यांकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात येत होते. दरम्यान, प्रभाग क्रमांक २ मध्ये बोगस मतदानाच्या संशयावरून भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
.............
चौकट :
मतदान ओळखपत्रांकडे मतदारांचे दुर्लक्ष
भारतीय निवडणूक आयोगाने दिलेले अधिकृत मतदान ओळखपत्र असूनही बहुतांश मतदार आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा उमेदवारांकडून मिळालेल्या चिठ्ठ्यांच्या आधारे मतदानासाठी येत असल्याचे आढळले. एकूण मतदान करणाऱ्या मतदारांपैकी केवळ पाच टक्के मतदारांनीच मतदान ओळखपत्राचा वापर केल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.