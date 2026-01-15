मतदारांनो खाली उतरा!
मतदारांनो खाली उतरा!
घरोघरी जाऊन मतदानाला बोलावण्यासाठी उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांची दमछाक
बेलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांना मोठी कसरत करावी लागली. प्रत्येक मतदाराने आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, यासाठी निवडणूक काळात ठिकठिकाणी जनजागृती फलक, भित्तिपत्रके, घोषवाक्ये तसेच सोशल मीडियावर आवाहनात्मक संदेशांचा मारा करण्यात आला होता. मात्र, गुरुवार, १५ जानेवारी रोजी सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अनेक उमेदवारांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली.
सकाळी ७ ते ११.३० या वेळेत नेरूळ विभागात केवळ १९.२४ टक्के, तर बेलापूरमध्ये १६.८१ टक्के मतदान झाले. ही टक्केवारी पाहता राजकीय पक्षांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. दुपारनंतर कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन मतदारांना मतदानासाठी खाली उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. फोनाफोनी, प्रत्यक्ष भेटी, वाहनांद्वारे मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत ने-आण अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत नेरूळमध्ये ४५.६७ टक्के, तर बेलापूरमध्ये ४८.५९ टक्के मतदान झाले. सायंकाळच्या सत्रात काही प्रमाणात प्रतिसाद वाढला असून नेरूळ-बेलापूर परिसरात सरासरी ५२ टक्के मतदानाची नोंद झाली. मात्र, तरीही अपेक्षित टक्केवारी गाठता आली नसल्याची खंत अनेक उमेदवारांनी व्यक्त केली.
नवीन पॅनेल पद्धतीमुळे अनेक प्रभागांमध्ये अनोळखी उमेदवार रिंगणात असल्याने तसेच मागील काही वर्षांत काम करणाऱ्या सेवकांना संधी न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी दिसून आली. त्याचबरोबर सलग सुट्ट्यांचा लाभ घेत अनेक मतदार पर्यटनासाठी बाहेरगावी गेल्याने मतदानावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे “मतदारांनो खाली उतरा” असे आवाहन करत उमेदवार व कार्यकर्त्यांची अक्षरशः दमछाक झाल्याचे चित्र निवडणूक दिवशी सर्वत्र पाहायला मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.