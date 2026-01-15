मतदान केंद्रांवर प्रचंड गर्दी
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तुर्भे गावातील महापालिकेच्या शाळेतील मतदान केंद्रांवर मतदार यादीतील घोळाचा मोठा फटका बसल्याचे चित्र गुरुवारी (ता. १५) पाहायला मिळाले. अनेक मतदारांची नावे यादीत सापडत नसल्याने मतदारांना बूथवर ताटकळत उभे राहावे लागले. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेला विलंब झाला आणि परिणामी तुर्भेतील अनेक मतदान केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी व लांबलचक रांगा लागल्या.
मतदानासाठी आलेल्या नागरिकांचा बराच वेळ केवळ यादीत नाव शोधण्यात जात होता. यामुळे अनेक मतदारांमध्ये नाराजी दिसून आली. काही मतदारांना एका केंद्रावर नाव न सापडल्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या केंद्रावर जावे लागले, तर काही मतदार निराश होऊन परत फिरल्याचेही चित्र होते. याबाबत शिवसेना शिंदे गटाचे तुर्भे गावातील उमेदवार चंद्रकांत पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ झाला असून त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांची नावे सापडत नाहीत. निवडणूक आयोग आणि महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे मतदारांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असा त्यांनी म्हटले.
मतदारांचा उत्साह आणि त्याचवेळी प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे निर्माण झालेला गोंधळ, हे दोन्ही विरोधाभासी चित्र तुर्भे विभागात दिवसभर अनुभवायला मिळाले.
दुपारनंतर मतदानाला वेग
दुपारनंतर मोठ्या प्रमाणात मतदार मतदानासाठी बाहेर पडल्याने तुर्भे गावातील अनेक मतदान केंद्रांवर एकच गर्दी उसळली. विशेषतः तुर्भे नाका, तुर्भे स्टोअर्स आणि इंदिरा नगर परिसरातील मतदारांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. या भागातील मतदारांनी सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर हजेरी लावली होती. ही गर्दी दिवसभर कायम राहिली असून सायंकाळपर्यंत अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.
