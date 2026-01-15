मतदानाचा उत्साह आणि मतदार यादीतील ''घोळा''चे सावट
पनवेलमध्ये मतदानाचा उत्साह आणि मतदार यादीतील ‘घोळा’चे सावट
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ ः पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी झालेले मतदान उत्साहात झाले असले, तरी मशीन बिघाड, मतदान प्रक्रियेत विलंब आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या प्रकरणांवर गाजले. महापालिकेने जनजागृती आणि उमेदवारांनी केलेल्या राजकीय प्रचारामुळे मतदानाचा टक्का वाढल्याचे समजते आहे.
गेल्यावेळी २०१७च्या निवडणुकीत पनवेलमध्ये ५५ टक्के नोंद झाली होती. आता यात वाढ झाल्यामुळे वाढीव मतदानाचा महाविकास आघाडी किंवा महायुतीला फायदा होईल की नाही, हे निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे. पनवेलमध्ये ७८ जागांपैकी ७१ जागांसाठी मतदान झाले. पहिल्या सहा जागा बिनविरोध झाल्यामुळे उर्वरित प्रभागातील मतदारांना मतदान करायला मिळाले. महापालिकेकडून विविध मतदान केंद्रांवर जय्यत तयारी करण्यात आली होती; मात्र खुटारी, तळोजा, खारघर, कामोठे या भागातील मशीन बिघडल्यामुळे मतदारांचा गोंधळ उडाला होता; परंतु तरीदेखील मतदारांचा उत्साह चांगला असल्यामुळे दुपारी १२ पासून मतदानाचा जोर वाढला. संध्याकाळी ३.३० नंतर मतदानाची टक्केवारी ४३ टक्क्यापर्यंत गेली. ५.३० वाजेपर्यंत ही आकडेवारी ५८ टक्क्यापर्यंत गेल्याचे समजते.
