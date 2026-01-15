वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ५४७ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद
वसई-विरारमध्ये सरासरी ५५ टक्के मतदान
५४७ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद
विरार, ता. १५ (बातमीदार) ः वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी ५४७ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. या निवडणुकीसाठी सरासरी ५५ टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. मतदानाच्या वेळी काही ठिकाणी मतदान यंत्रे नादुरुस्त झाल्याच्या घटना घडल्या. त्याचप्रमाणे काही मतदान केंद्रांवर थोडा गोंधळ झाल्याचे दिसून आले. उद्याच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या २९ प्रभागांतील ११५ जागांसाठी ५४७ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्याचे मतदान आज काही तुरळक घटना सोडल्यास शांततेत झाले. या वेळी चर्चा एक प्रभाग असल्याने मतदार जास्त होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रे वाढविल्याने मतदान केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी मात्र दिसली नाही. मतदानाच्या आजच्या दिवशी मतदार यादीतील घोळ, मतदारांची नावे दुसऱ्या ठिकाणी जाणे अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळाल्या. वसई पश्चिमेला असलेल्या कौलार बद्रुक या ठिकाणच्या काही पाड्यांवरील जवळपास ५५१ मतदारांची नावेच गायब झाल्याचा आरोप बहुजन विकास आघाडीने केला आहे. याठिकाणी मतदार यादी बदलल्याने ही नावे गायब झाली आहेत. हा प्रकार प्रभाग २५ मध्ये घडल्याचे बोलले आहे. यामध्ये भिमातवाडी, दाभोळ, मुक्तवडी, शेतीवाडी, लोखंडेबेने, दिलरबेने, कंदलाईदेवले या भागाचा समावेश आहे. मतदारांची नावे गायब झाल्याने मतदान प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
मतदानाला आज सकाळी ७.३० वाजता सुरुवात झाली. सकाळी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावला. दुपारी ३.३० पर्यंत ४५ टक्क्याच्या वर मतदान गेले होते. तर शेवटच्या दोन तासांत हेच मतदान १० टक्क्यांनी वाढले. या झालेल्या मतांचा फायदा कोणाला होतो, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
