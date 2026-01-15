मतदानातील शाईवरून वाद; मुंबई पालिका निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोप
शाईवरून आरोप-प्रत्यारोप
मतदानानंतर पुसली जात असल्याचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदानानंतर बोटाला लावण्यात आलेली शाई पुसली जात असल्याचा दावा सर्वसामान्य मतदारांपासून ते विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या निवडणुकीत शाईऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप झाला. यावरून सत्ताधारी-विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप केले असून, निवडणूक आयोगाने मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.
मुंबईत अनेक ठिकाणी याद्यांमधील त्रुटींमुळे अनेक मतदारांची गैरसोय झाली, तर काहींना मतदानच करता आले नाही. दुसरीकडे मतदानानंतर बोटावर लावलेली शाई सॅनिटायझर, नेलपॉलिश रिमूव्हर तसेच पाण्याने पुसली जात असल्याचा दावा करणारे अनेक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. सुरुवातीला निवडणूक आयोगाने या दाव्याचे खंडन केले; मात्र काही वेळाने आयोगाने केलेल्या निवेदनात शाई पुसली गेली तरी संबंधित व्यक्तीस पुन्हा मतदान करता येणार नाही. यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
----
देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांची कंपनी हरलेली आहे. त्याच मानसिकतेतून असे गैरप्रकार केले जात आहेत.
- उद्धव ठाकरे, प्रमुख, शिवसेना ठाकरे गट
---
शाई पुसली जात असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे का केली नाही? केवळ कथानक रचण्याचा प्रयत्न ठाकरे बंधू करीत आहेत. शाई पुसणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे.
- आशीष शेलार, भाजप नेते
