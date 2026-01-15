मिरा भाईंदर मध्ये मतदान शांततेत
मिरा-भाईंदरमध्ये मतदान शांततेत
४६ टक्के मतदानाचा अंदाज
भाईंदर, ता. १५ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेसाठी शांततेत मतदान झाले. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ३८.३४ टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे मिरा-भाईंदरमध्ये सुमारे ४६ टक्के मतदान झाले असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत ४७.०६ टक्के मतदान झाले होते. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या बाचाबाचीच्या घटना वगळता मतदान सुरळीत पार पडले.
या वेळी मतदारांमध्ये उत्साह दिसून येत होता; परंतु मतदार याद्यांतील गोंधळामुळे व मतदार केंद्रात योग्य नियोजन नसल्यामुळे अनेक मतदारांना मतदानाला मुकावे लागले. सकाळी पहिल्या दोन तासांत मतदानाची टक्केवारी खूपच कमी होती. नंतरच्या चार तासात मात्र चांगले मतदान झाले. दुपारी दीडनंतर पुन्हा मतदानाचा वेग कमी झाला. काही ठिकाणी सायंकाळी पाच वाजताच मतदान केंद्र ओस पडल्याचे दिसून आले. यंदा निवडणूक आयोग तसेच राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मतदान चिठ्ठ्या (व्होटर स्लिप) अनेक मतदारांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. परिणामी मतदार यादीतील आपले नाव तसेच मतदान केंद्र शोधण्यासाठी मतदारांना खूपच मनस्ताप सोसावा लागला. काही मतदारांकडे यादीतील नाव व केंद्रांचा पत्ता होता, मात्र रांगेत उभे राहून मतदान करायच्या वेळी यादीत नावच नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. काही मतदारांना केंद्र शोधून त्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर त्यांच्या नावावर आधीच मतदान झाले असल्याचा अनुभवही आला. दरम्यान, भाईंदर पूर्व येथील नवघर येथे भाजप व शिवसेना शिंदे गटात जोरदार वादावादी झाली. या वेळी एकमेकांना धक्काबुक्की करण्यात आली. मिरा रोडमध्येही भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात बाचाबाची झाली.
