ठाण्यात मतदानानंतर मतपेट्यांवरून गोंधळ
ठाण्यात मतदानानंतर मतपेट्यांवरून गोंधळ
प्रभाग ३ मध्ये मतपेट्या घेऊन जाणारी बस अडवली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : शहरात मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रात्री उशिरा काही प्रभागांमध्ये मतपेट्यांच्या वाहतुकीवरून गोंधळ झाल्याचे प्रकार समोर आले. अशातच मतदान केंद्रात ठराविक वेळेनंतर थांबल्याच्या आरोपावरून प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये पक्ष उमेदवार आणि शिंदे गटाचे उमेदवार यांच्यात वाद उफाळून आल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून, याठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
गुरुवारी मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर मानपाडा येथील सेंट झेवियर्स स्कूलच्या कंपाउंड परिसरातून मतपेट्या बसमधून नेण्यात येत होत्या; मात्र ही बस मीनाक्षी शिंदे यांनी रोखून धरली. भूषण भोईर व मधुकर पावशे हे मतदान केंद्रात ठराविक वेळेनंतर थांबल्याचा आक्षेप घेऊन मीनाक्षी शिंदे यांनी ही बस रोखून धरली. दोन्ही बाजूचे समर्थक तिथे जमले आणि या दोन गटांमध्ये वादावादी झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे जवळपास पाऊण तास तणाव निर्माण झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर बस पुढे रवाना करण्यात आली; मात्र त्यानंतरही परिसरात काही काळ तणाव कायम होता.
मानपाडा प्रभाग हा यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत आधीपासूनच चर्चेत होता. राजीनामानाट्य आणि वादग्रस्त ऑडिओ क्लिप्समुळे हा प्रभाग निवडणुकीदरम्यान विशेष गाजला होता. दरम्यान, याप्रकरणी शिंदे गटाच्या उमेदवार मीनाक्षी शिंदे यांनी विचारले असता, मतपेट्या पळवण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मी घटनास्थळी आले. मतपेट्या नेण्यासाठी बाहेरून लोक बोलावल्याचा संशय असल्याने आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असून, याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार आहोत. तर अपक्ष उमेदवार मधुकर पावशे यांनी आरोप फेटाळत, मतपेट्या उशिरापर्यंत का पाठवल्या गेल्या नाहीत, याबाबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही येथे आलो होतो. प्रशासनासोबत चर्चा सुरू होती; मात्र आमच्यावर चुकीचे आरोप लावण्यात आले, अशी प्रतिक्रिया दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.