आज मुंबई विद्यापीठाचा दीक्षांत सोहळा
आज मुंबई विद्यापीठाचा दीक्षान्त सोहळा
केंद्र सरकारचे वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजयकुमार सूद यांची प्रमुख उपस्थिती
मुंबई, ता. १६ : मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षान्त आज शनिवारी (ता. १७) सकाळी १० वाजता सर कावसजी जहाँगीर दीक्षान्त सभागृह फोर्ट येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या दीक्षान्त समारंभाला भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजयकुमार सूद हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून दीक्षान्तपर भाषण करतील. या वेळी सन्माननीय अतिथी म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित असतील.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या कार्यक्रमाला प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे आणि कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषदेचे मान्यवर सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता यांच्यासोबत विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विभागप्रमुख, प्राध्यापक उपस्थित राहणार असल्याचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले.
या वर्षीच्या दीक्षान्त समारंभामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर मिळून विविध विद्याशाखांतील एक लाख ७२ हजार ५२२ स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात येणार आहेत. यामध्ये ८४ हजार ३१८ मुले आणि ८८ हजार २०२ मुलींचा समावेश असून, इतर दोन विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. यामध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी एक लाख ४९ हजार ९८२ विद्यार्थ्यांचा समावेश असून, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी २२ हजार ५४० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ७४ हजार ७२९ मुले आणि ७५ हजार २५२ मुलींचा समावेश आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी नऊ हजार ५८९ मुले आणि १२ हजार ९५० मुलींचा समावेश असून इतर एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे, तर ६०२ स्नातकांना विद्यावाचस्पती (पी.एचडी) पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.