काँग्रेसकडून पराभवाचे खापर शिवसेना ठाकरे गटावर
काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र दळवी यांचा पदाचा राजीनामा
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र (आबा) दळवी यांनी नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीतील पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपला राजीनामा दिला आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. नवी मुंबईत काँग्रेसच्या झालेल्या पानिपताला शिवसेना ठाकरे गट जबाबदार असल्याचा आरोप प्रवक्ते सैय्यद नासीर हुसेन यांनी केला आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात अधिकृत महाआघाडी व जागावाटपावर स्पष्ट सहमती असतानाही, नामांकनाच्या शेवटच्या दिवशी शिवसेना (ठाकरे गट)कडून सीता रामचंद्र दळवी यांच्याविरोधात उमेदवार उभा करणे हे आघाडी धर्माचे उल्लंघन असल्याचा दावा हुसेन यांनी केला. हा प्रकार काँग्रेसला जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्यासाठी आणि नेतृत्वाला राजकीय अडचणीत आणण्यासाठी रचलेला कट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वाटाघाटीमध्ये ज्या जागा काँग्रेसला द्यायच्या ठरल्या होत्या त्या जागांवर उमेदवार देण्यासाठी काँग्रेसकडे उमेदवार नव्हते. जो प्रवक्ता शिवसेनेवर आता त्यांच्या पराभवाचे खापर फोडत आहे तोच काँग्रेसचा प्रवक्ता एकाही बैठकीला हजर नव्हता. त्यामुळे त्याला टीका करण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसने केलेले आरोप खोटे आणि तथ्यहिन आहेत.
- प्रवीण म्हात्रे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट), नवी मुंबई
