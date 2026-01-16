खालापूरमध्ये ६३ लाखाचा गुटखा जप्त
खालापूरमध्ये ६३ लाखांचा गुटखा जप्त
खालापूर, ता. १६ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून गुटख्याची वाहतूक करणारा कंटेनर खालापूर पोलिस पथक आणि महामार्ग पोलिस केंद्र बोरघाट यांनी संयुक्त कारवाई करीत ताब्यात घेतला आहे. सुमारे ६३ लाख ३४ हजार २०० रुपये किमतीचा गुटखा आणि ४० लाख रुपये किमतीचा कंटेनर असा सुमारे एक कोटी तीन लाख ३४ हजार दोनशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कंटेनरचालक शेख रशीद शेख रहमान (वय ४०) आणि गणेश देवीदास वानखेडे (२५, दोघे राहणार अकोला) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने अवैध धंद्यावर कारवाई करण्याचे आदेश रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी सर्वच पोलिस ठाण्यात दिल्या आहेत. आदेशानुसार खालापूर पोलिसांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नितीन सांगळे आणि पोलिस हवालदार बाळा जाधव हे शुक्रवारी (ता. १६) मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर सरकारी वाहनाने गस्त घालत असताना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे कंटेनरमधून गुटखा वाहतूक होणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्या आधारे पोलिस पथकाने सावरोली टोलनाका येथे सापळा रचत मुंबईकडे जाणारा कंटेनर थांबवून चौकशी केली. कंटेनरचे सील तुटलेले आढळल्याने संशय अधिक बळावला. चालक शेख रहमान याच्याकडे कंटेनरमधील मालाची पावती मागितली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे पोलिसांनी शासकीय पंच आणि व औषध प्रशासन कार्यालय पेणसमक्ष कंटेनर तपासणी केली असता त्यामध्ये प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आढळला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.