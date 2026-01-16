मुंबईत भाजपचाच महापौर : मुख्यमंत्री
मुंबईत भाजपचाच महापौर : मुख्यमंत्री
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : केंद्रात, राज्यात आणि पालिकेत भाजपची सत्ता असावी, यासाठी भाजप नेते पुढे सरसावले आहेत. महापालिकेत मिळालेल्या विजयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेत भाजपचा महापौर बसेल, असा दावा केला आहे. महापौरपदाच्या शर्यतीत तेजस्वी घोसाळकर, मकरंद नार्वेकर, प्रकाश दरेकर, प्रभाकर शिंदे, प्रीती सातम, उज्ज्वला मोडक, डॉ. प्रज्ञा सामंत, राजेश्री शिरवडकर, शीतल गंभीर देसाई यांची नावे चर्चेत आहेत.
महापालिका निवडणुकीचा निकाल आज स्पष्ट झाल्यानंतर यामध्ये महायुतीला बहुमत मिळाले आहे. त्यानंतर ‘मुंबईच्या महापौरपदावर भाजपचाच महापौर बसेल,’ असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या तीन दशकांच्या सत्तेला या निवडणुकीत धक्का बसला आहे; या विजयाला फडणवीस यांनी ‘विकासाभिमुख शासनाचा विजय’ संबोधले आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की ‘राज्यात नवीन राजकीय युगाची सुरुवात झाली आहे. हा विजय भाजपसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे. या विजयामुळे महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात मोठे बदल घडले असून, नागरी प्रशासनात नवीन पर्वाची सुरुवात झाली आहे.’
आरक्षणानुसार महापौर!
मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता होती. या काळात उपमहापौरपद भाजपला मिळाले होते; मात्र महापौरपद मिळाले नव्हते. त्यामुळे महापौर बनण्याची संधी आता भाजपला चालून आली आहे. दुसरीकडे महापौरपदासाठी आरक्षण निघणार असून त्या आरक्षणानुसार महापौर बसेल, अशी माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.