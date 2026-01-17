सराईत सोनसाखळी चोरटा २४ तासांच्या आत जेरबंद
सराईत सोनसाखळी चोरटा २४ तासांत जेरबंद
ठाणे ग्रामीण पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी
ठाणे, ता. १७ ः वयोवृद्ध महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावून पळ काढणाऱ्या एका सराईत चोरट्याला जेरबंद करण्यात ठाणे ग्रामीण पोलिसांना यश आले आहे. किरण काळूराम भोईर (वय ३४) असे या चोरट्याचे नाव असून, पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांच्या आत त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याच्याकडून चोरीचा मुद्देमालही हस्तगत करण्यात आला आहे.
शहापूर येथील टेंभा, बेलवड परिसरात राहणाऱ्या एका ५९ वर्षीय महिला बुधवारी (ता. ७) पायी जात असताना ही घटना घडली. त्यांच्या पाठीमागून आलेल्या एका चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातील ५० हजार रुपये किमतीची दीड तोळ्याची सोन्याची चेन बळजबरीने खेचून पोबारा केला होता. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी मिलिंद शिंदे यांनी तपासाचे आदेश दिले होते. पोलिस निरीक्षक मुकेश ढगे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे तांत्रिक विश्लेषण केले. तांत्रिक पुराव्यांसोबतच गुप्त बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयित किरण भोईर याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, पोलिसांनी चोरीला गेलेली सोन्याची साखळी जप्त केली आहे.
आरोपीवर आधीच पाच गुन्हे दाखल
पकडण्यात आलेला किरण भोईर हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याच्यावर यापूर्वी शहापूर पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे, वासिंद पोलिस ठाण्यात तीन गुन्हे असे एकूण पाच गुन्हे दाखल आहेत.
