नवी मुंबईत दिग्गजांना धक्का
वाशी, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील मतदारांनी यंदा अनेक जुने, प्रस्थापित आणि दिग्गज नगरसेवकांना स्पष्ट नकार दिला आहे. एकीकडे भाजपने महापालिकेवर वर्चस्व प्रस्थापित केले असले तरी दुसरीकडे तब्बल २६ माजी नगरसेवकांना पराभवाचा फटका बसल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यामध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) तसेच शिवसेना ठाकरे गटातील अनुभवी नेत्यांचा समावेश आहे.
महापालिका निवडणुकीत भाजपने १११ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ४६ उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. शिवसेना शिंदे गटाने १०६ जागा लढवून तब्बल ६४ जागांवर पराभव पत्करला. विशेष म्हणजे, या पराभूतांमध्ये अनेक माजी नगरसेवक होते, जे मागील दोन ते तीन सत्रांपासून महापालिकेच्या राजकारणात सक्रिय होते. निवडणुकीपूर्वी विविध पक्षांतून शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांना उमेदवारी देण्यात आली होती; मात्र मतदारांनी पक्षांतराला अपेक्षित प्रतिसाद न देता अनेकांना घरचा रस्ता दाखवला. यामुळे पक्षप्रवेश करून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय अनेकांसाठी तोट्याचा ठरल्याचे स्पष्ट झाले.
या दिग्गजांचा समावेश
पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या दिग्गजांमध्ये अनंत सुतार, एम. के. मढवी, विनया मढवी, चेतन नाईक, नवीन गवते, अपर्णा गवते, दीपा गवते, लक्ष्मीकांत पाटील, मोनिका पाटील, नामदेव भगत, इंदुमती भगत, सोमनाथ वास्कर, कोमल वास्कर, चंद्रकांत पाटील, विलास भोईर, संतोष शेट्टी, दमयंती आचरे, केशव म्हात्रे, अमित मेढकर, सुजाता मेढकर, अंकुश मेढकर, दिलीप घोडेकर, सुनीता मांडवे, अश्विनी विजय माने, विशाल डोळस आणि समीर बागवान यांचा समावेश आहे.
पुन्हा संधी हुकली
विशेष बाब म्हणजे, यापैकी १७ माजी नगरसेवकांची दुसरी किंवा तिसरी वेळ नगरसेवक होण्याची संधी हुकली आहे. अनेकांनी हॅट्ट्रिक करण्याच्या उद्देशाने निवडणूक लढवली होती; मात्र मतदारांनी बदलाचा कौल देत त्यांची स्वप्ने अधुरी ठेवली. अनंत सुतार, एम. के. मढवी, नामदेव भगत, संतोष शेट्टी, नवीन गवते आणि दिलीप घोडेकर यांची हॅट्ट्रिक करताना झालेला पराभव विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.
भाजप
उमेदवार १११ पराभव ४६
शिवसेना शिंदे गट
उमेदवार १०६ पराभव ६४
