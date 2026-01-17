ठाण्यात शिंदेंचा करिष्मा कायम
ठाण्यात शिंदेंचा करिष्मा कायम
ठाकरे गटाला शिंदे सेनेच्या तुलनेत निम्मीच मते!
ठाणे, ता. १७ : ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या निकालांनी एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला अभेद्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. शिंदे सेनेने ठाणे पालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले असून, मतांच्या आकडेवारीतही मोठी आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला शिंदे सेनेच्या तुलनेत निम्मी मते मिळाली असून, लोकमान्यनगर वगळता इतरत्र त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. शिंदे गटाला १० लाख १८ हजार ४२५ मते मिळाली आहे, तर उद्धव ठाकरे गटाला चार लाख २४ हजार २१२ मते प्राप्त झाली आहेत. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात उमेदवार निवडून आणण्यात यश आले आहे.
ठाणे महापलिकेच्या निवडणुकीची धामधूम मागील १२ ते १५ दिवसांपासून सुरू होती. ‘आवाज कुणाचा’ अशा घोषणा देत सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून प्रचाराचा धुरळा उडवून देण्यात आला. अशातच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे मनोमिलन झाल्यानंतर आणि १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर ठाणे पालिकेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आघाडी करीत निवडणुकीला सामोरे गेले. दुसरीकडे शिंदे सेना व भाजप युती करीत रिंगणात उतरले होते. त्यामुळे महायुती विरुद्ध आघाडी असा सामना रंगल्याचे काही प्रभागांत प्रचारादरम्यान दिसून आले. ठाणे पालिकेत स्थापनेपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. अशातच शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर ठाणे पालिकेची पहिलीच निवडणूक असल्याने त्यासाठी शिंदे सेनेसह ठाकरे गटानेदेखील ताकद पणाला लावल्याचे चित्र होते.
दरम्यान, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभा घेण्याऐवजी प्रचार रॅली, बाइक रॅली काढण्यावर भर दिला. तर शिवसेना ठाकरे गट व मनसेने ठाकरे बंधूंच्या सभेचे आयोजन केले होते. त्यामुळे ठाणे पालिका निवडणुकीत परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी व्यक्त केली होती; मात्र शिंदे सेनेने विरोधकांचे मनसुबे धुळीस मिळवीत ठाणे पालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. दुसरीकडे दोन्ही शिवसेनांना मिळालेल्या मतांचा विचार केल्यास शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला शिंदे सेनेच्या तुलनेत निम्मी मते मिळाल्याचे दिसून आले आहे.
लोकमान्य, माजिवडा आणि कोपरी
ठाणे महापलिका निवडणुकीत शिंदे सेनेला उद्धव ठाकरे गटाने कडवी झुंज दिल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये लोकमान्यनगर प्रभागातून ठाकरे सेनेला सर्वाधिक एक लाख ८ हजार ६६४ मते मिळाली असून, त्यापाठोपाठ माजिवडा प्रभागातून ६७ हजार ८५८ तर, कोपरी नौपाडा प्रभागातून ६२ हजार ७४८, उथळसर ५१ हजार ६१३ मते मिळाली असल्याची माहिती आकडेवारीवरून समोर आली आहे.
प्रभाग समितीनिहाय मतांचा तक्ता
प्रभाग समिती ठाकरे सेना (मते) शिंदे सेना (मते)
माजिवडा ६७,८५८ १,६२,२७३
वर्तकनगर ४२,०७३ ८३,८४०
लोकमान्य १,०८,६६४ ८३,८४०
वागळे १७,६९७ १,८६,३५४
कोपरी-नौपाडा ६२,७४८ १,२८,२०७
उथळसर ५१,६१३ ३७,४९५
कळवा १३,७२५ २,०६,७५०
दिवा ४६,२६१ १,६६,१९६
