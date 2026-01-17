जव्हार आगारातील बससेवेचा दर्जा चिंताजनक
जव्हार आगारातील बससेवेचा दर्जा चिंताजनक
खिडक्या गायब, आवाजाने प्रवाशांना मनस्ताप
जव्हार, ता. १७ (प्रतिनिधी) ः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची जीवनवाहिनी समजली जाणारी राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) बससेवेची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. जव्हार आगारात निम्म्याहून अधिक बसगाड्यांची दुरवस्था झाली असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जव्हार आगारातून बुधवारी (ता. १४) नाशिकहून सुटलेली कळवण-जव्हार (एमएच २० बीएल १२३९) बसमध्ये खिडक्याच नव्हत्या. तर, काही खिडक्या खिळखिळ्या व नादुरुस्त अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. प्रवासादरम्यान बसच्या आतमध्ये प्रचंड आवाज होत असल्याने प्रवाशांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. यासोबतच बसची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाल्याने अपघाताची भीती प्रवाशांकडून व्यक्त करण्यात येते. विशेष म्हणजे, याच मार्गावरील अन्य काही बसेसही याच प्रकारे सुमार दर्जाच्या अवस्थेत रस्त्यावर धावत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्रालय आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने योग्य, सुरक्षित व सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी प्रवासी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ही बाब तात्काळ नोंद घेऊन आवश्यक कारवाई न झाल्यास प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या या दुर्लक्षाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुढील आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
- प्रकाश चुंबळे, प्रवासी संघटना पदाधिकारी
