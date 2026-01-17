जव्हार नगर परिषदेच्या सभापती समित्या स्थापन
जव्हार, ता. १७ (बातमीदार) ः जव्हार नगर परिषद निवडणुकीत भाजप नगराध्यक्ष तथा १४ नगरसेवक निवडून आल्याने सत्ता स्थापन करण्यात आली. शिवाय, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या तीन नगरसेवकांनी बिनशर्त बाहेरून पाठिंबा दिल्याने भाजप व अजित पवार गटाचे निर्विवाद वर्चस्व निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जव्हार शहराचा विकास होण्याकरिता शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी ११ वाजता विभागनिहाय समित्या गठित करून सभापती निवडणूक पार पडली असल्याची माहिती भाजपचे जव्हार मंडळ अध्यक्ष तथा उपनगराध्यक्ष कुणाल उदावंत यांनी दिली.
मागासवर्ग व दिव्यांग कल्याण समिती सभापतिपदी कुणाल उदावंत, कर नियोजन सभापतिपदी खुशील सहाणे, बांधकाम विभाग सभापतिपदी सचिन सटानेकर, पाणीपुरवठा विभाग सभापतिपदी इमरान मेमन, आरोग्य व स्वच्छता समिती सभापतिपदी स्वप्नील औसरकर, महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी मनीषा वड तर उपसभापतिपदी स्नेहा घाटाळ यांची निवड करण्यात आली.
या वेळी आमदार हरिश्चंद्र भोये, ठाणे बँक तथा आदिवासी विकास महामंडळ संचालक दिलीप पटेकर, नगराध्यक्षा पूजा उदावंत, सर्व नगरसेवक, जव्हार नगर परिषद मुख्याधिकारी मानिनी कांबळे, जव्हार तहसीलदार लता धोत्रे तथा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
