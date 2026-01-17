वाड्यात भाजपचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांचा सत्कार सोहळा उत्साहात संपन्न
वाड्यात नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांचा सत्कार
वाडा, ता. १६ (बातमीदार) : वाडा नगरपंचायतीच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपच्या नगराध्यक्षासह ११ नगरसेवक निवडून आले आहे. या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक यांचा सत्कार सोहळा भाजपच्या वतीने शुक्रवारी (ता.१६) रोजी आयोजित करण्यात आला होता. हा सत्कार सोहळा भाजपचे जेष्ठ नेते बाबाजी काठोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या सोहळ्यात नगराध्यक्षा रिमा गंधे, उपनगराध्यक्ष मनिष देहेरकर व नगरसेवक यांचा शाल व श्रीफळ देऊन मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. वाडा नगरपंचायतीच्या निवडणूकीत जनतेने नगराध्यक्षा पदाच्या उमेदवार रिमा गंधे यांच्यासह १७ पैकी ११ नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना आपली पहिली पसंती देऊन विजयी केले आहे. या सत्कार सोहळ्याप्रसंगी कुडूस मंडल अध्यक्ष मोनिष पाटील, वाडा शहर मंडळ अध्यक्ष स्वप्निल रोठे, वाडा पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष पाटील, कंचाड मंडल अध्यक्ष संदीप गोवारी, नयना इंगळे, सुजाता कडव, ज्योती भानुशाली, पुजा भानुशाली आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.