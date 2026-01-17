जव्हार वनविभागाच्या मनमानी विरोधात कुणबीसेना आक्रमक
झाडतोड परवानगी नाकारून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी
कुणबी सेनेचा आंदोलनाचा इशारा
वाडा, ता. १७ (बातमीदार) : जव्हार वनविभागाअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना खासगी मालकीतील झाडतोड करण्याची परवानगी हेतुपुरस्सर नाकारली जात असल्याने आधीच नापिकीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत आहे. तसेच वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आदिवासी व शेतकऱ्यावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी केला आहे. तसेच त्यांनी याप्रकरणी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात भूमिका मांडण्यासाठी विश्वनाथ पाटील यांनी गुरुवारी (ता. १५) वाड्यातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी जव्हार वनविभागाचे उपवनसंरक्षक डॉ. सैफून शेख यांच्या मनमानी कारभारावर व त्यांच्या शेतकरी विरोधातील भूमिकेबाबत आरोप केले. मागील सहा ते सात महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या खासगी मालकी क्षेत्रातील झाडतोड परवानगी मिळत नसल्याने आदिवासी, शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. पालघर जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थचक्र पार बिघडले आहे. शेती करणे आता शेतकऱ्यांना परवडत नाही. अशावेळी खासगी मालकी क्षेत्रातील परिपक्व झाड तोडून त्यांची विक्री करून चार पैसे गाठीशी बांधत, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा शेतकऱ्याला अधिकार आहे; मात्र उपवनसंरक्षकांच्या आडमुठेपणामुळे शेतकऱ्यांना झाडतोड करण्याची परवानगी मिळत नाही, असा आरोप पाटील यांनी या वेळी केला.
खासगी कंपन्यांना परवानगी
उपवनसंरक्षक हे नियमांचा बागुलबुवा उभा करून शेतकऱ्यांना झाडतोडीला परवानगी नाकारतात; मात्र त्याच वेळी काही खासगी कंपन्यांना जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड व वाडा तालुक्यात विद्युत वाहिन्या उभारण्यासाठी तातडीने परवानगी देतात. या खासगी कंपन्यांकडून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड व उत्खनन सुरू असून वनविभागाच्या आशीर्वादाने हे केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वेगळा कायदा आणि भांडवलदारांसाठी वेगळा कायदा लागू आहे का, असा सवाल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
...तर घेराव घालू
उपवनसंरक्षक यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून तक्रार केली आहे. यासंदर्भात त्यांच्या कारभारावर अंकुश लावला गेला नाही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर जव्हारच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयाला घेराव घालू, असा इशारा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
