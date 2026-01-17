नवनिर्वाचित नगरसेवकासह बारा जणांवर गुन्हा दाखल
मारहाणप्रकरणी नगरसेवकासह १२ जणांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : मतदारांना पैसे वाटतो, असा गैरसमज करून रिक्षाचालकाच्या मुलासह त्याच्या मित्राला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण झाली. तसेच रिक्षाचालकाच्या घरातील टेबल, खुर्च्या तोडून नुकसान केले. याप्रकरणी ११ ते १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेना (शिंदे) नवनिर्वाचित नगरसेवक विक्रांत वायचळ यांचा समावेश आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रभाग क्रमांक तीनचे अपक्ष चार उमेदवारांना मनोरमानगर येथे राहणारे रिक्षाचालक राधेरमन पटवा (वय ५४) कुटुंबाचा पाठिंबा होता. तसेच त्या उमेदवारांचा प्रचार तक्रारदार यांचा मुलगा गणेश हा करीत असल्याने अपक्ष उमेदवार दता घाडगे, मनसेचे नीलेश चव्हाण, प्रदीप पूर्णकर हे नाराज होते. बुधवारी (ता. १४) दुपारी तक्रारदार आणि त्यांची पत्नी, मुलगा, सुना असे घरी होते. तसेच त्यांचा मुलगा गणेश आणि त्याचा मित्र आदित्य देवडा हे दोघे घराच्या टेरेसवर गप्पा मारत होते. घराबाहेर मोठ्याने आवाज येत असल्याने तक्रारदार कुटुंब घराबाहेर आल्यावर दत्ता घाडगे, आकाश गोरे व त्यांच्यासोबत तीन ते चार जण घराच्या बाहेर असलेल्या जिन्यावरून टेरेसवर जात होते. तसेच गणेश आणि त्याचा मित्र आदित्य खाली उतरत असताना दता घाडगे, आकाश गोरे यांनी त्यांना तुम्ही मतदारांना पैसे वाटता, असे बोलून ठोश्याबुक्क्याने मारहाण करण्यास सुरुवात करत बाहेर ओढले. त्याचदरम्यान पटवा कुटुंब मदतीस गेले असता त्या वेळी मनसेचे नीलेश चव्हाण, प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर, शशांक सिंग, सुमीत बोराटे, नवनिर्वाचित नगरसेवक विक्रांत वायचळ, दत्तू कदम, अमर आठवले यांनी थेट घरात शिरकाव करत टेबल, खुर्च्यांची तोडफोड करून नुकसान केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मंजुषा भोंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
